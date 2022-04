Haven Zeebrugge eindigt zelfstandig bestaan met historisch record: “50 miljoen ton vracht behandeld”

De haven van Zeebrugge rondde jaar op jaar voor het eerst de magische kaap van 50 miljoen ton vracht. “Net voor de fusie met Antwerpen verlaten we het feest op een hoogtepunt”, zegt ceo Tom Hautekiet. Hij bracht dit nieuws op de lentereceptie van Apzi-Voka, de bedrijvenvereniging die zich voorneemt om te blijven waken over de belangen van de Zeebrugse havengemeenschap.

“Dit is onze vrijgezellenavond, voordat vrijdag 22 april de huwelijksakte met Antwerpen getekend wordt”, grapte voorzitter Marc Adriansens op de lentereceptie van Apzi-Voka. Na twee jaar uitstel kon de vereniging van private ondernemingen in de haven van Zeebrugge eindelijk weer samenkomen. In het ABC-gebouw was de havengemeenschap massaal opgedaagd voor de laatste bijeenkomst als zelfstandige haven. “We zijn blij met de grote opkomst. Dat sterkt ons in het streven naar een duurzame groei van de Zeebrugge als motor van de economie en het welzijn. Een fusie is pas geslaagd als de bedrijven en iedereen die er werkt, er beter van worden. Niet alleen het dividend voor de aandeelhouders telt, maar ook de vooruitgang voor de bedrijven die klant van de haven zijn.”

uitbreiding in zee

Marc Adriansens beseft dat de aandacht voor Zeebrugge als minderheidspartner (80-20) niet evident wordt. “In Antwerpen kennen ze ons tienpuntenplan al van buiten, horen we. Het is prioritair dat Zeebrugge verder kan groeien in de zaken waar we sterk in zijn – zoals roro en cruises – maar ook dingen voor de toekomst – zoals energie en nog meer containers. Daarom moeten er hier voldoende investeringen blijven gebeuren. Van minister-president Jan Jambon kregen we onlangs bemoedigend nieuws over de vooruitgang van de nieuwe zeesluis, die broodnodig is voor de roro in de achterhaven. Daarnaast pleiten we voor verdere uitbreiding in zee.”

“Er is ook werk aan de winkel voor de connectiviteit. Dan hebben we het over haalbare en betaalbare estuaire vaart om ons over Schelde te verbinden met Antwerpen en verderop de Europese knooppunten Duisburg (Duitsland) en Basel (Zwitserland). Inzake binnenvaart wordt stilaan duidelijk dat we een verbreding van het Schipdonkkanaal mogen vergeten en ook de doortocht van Brugge blijft een hindernis. Daarom zien we mogelijkheden in het uitbreiden van het spoor, bijvoorbeeld met stations voor grote volumes in het binnenland. Ten slotte hoop ik dat we in de fusiehaven kunnen blijven beschikken over de flexibiliteit waarmee Zeebrugge groot geworden is. Als Apzi-Voka blijven wij in elk geval de spreekbuis van de havengemeenschap van Zeebrugge.”

“Als ik de gedrevenheid van de havengemeenschap zie, dan kan ik alleen maar trots zijn dat ik anderhalf jaar ceo van MBZ mocht zijn”, sprak Tom Hautekiet in zijn wederwoord. “Niemand kon de gevolgen van de Brexit inschatten of corona en de oorlog in Oekraïne zien aankomen. Toch legde deze gemeenschap een enorme flexibiliteit en veerkracht aan de dag.”

Hij had in primeur opmerkelijke cijfers mee. “We sluiten ons vrijgezellenfeest af op een hoogtepunt. Ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, behandelden we in de eerste drie maanden van dit jaar 15 procent meer goederenvolume. De groei naar 13,83 miljoen ton zat voornamelijk in roro (+16 procent), containers (+4 procent) en vloeibare bulk (+36 procent).”

historisch record

Hiermee eindigt Zeebrugge zijn zelfstandig bestaan met een historisch record. Jaar op jaar werd voor het eerst de symbolische kaap van 50 miljoen ton gerond. Tussen 1 april 2021 tot 31 maart 2022 werd precies 50,9 miljoen ton vracht behandeld.

“Het voelt onwennig om afscheid te nemen van iets dat zo mooi is, maar elke vooruitgang betekent verandering. Wat niet verandert, is de aanspreekbaarheid: de commerciële en operationele mensen in Zeebrugge blijven op post. Zelf schuif ik naar de commerciële eindverantwoordelijkheid voor de hele fusiehaven, maar ik kan u garanderen dat ik mij voor Zeebrugge zal blijven engageren”, besloot Tom Hautekiet. (Roel Jacobus)