Haven van Zeebrugge tekent lichte groei op met verdubbeling van aanvoer vloeibaar aardgas

De haven van Antwerpen-Brugge heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een lichte groei opgetekend. De totale goederenoverslag bedroeg zo’n 217 miljoen ton, een stijging van 0,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De containeroverslag daalde wel met 8,8 procent en blijft zo onder druk staan.

“Ondanks de negatieve invloed van de geopolitieke en macro-economische context, zien we bijna alle goederenstromen groeien”, zegt het havenbedrijf. “Samen met alle aangekondigde investeringen, bekrachtigt dit de weerbaarheid van de haven.”

“Normalisering pas voor volgend jaar”

De daling binnen het containersegment is te wijten aan de wereldwijde ontregeling van de containerlogistiek en het conflict in Oekraïne. “Containers roteren nog steeds onvoldoende”, duidt de haven. “De normalisering van de ontregelde containerlijnvaart zal pas voor volgend jaar zijn.”

Stukgoed – bijvoorbeeld staal of fruit – kent een groei van 9,7 procent. Ook de overslag van nieuwe wagens, de zogenaamde roll-on/roll-off trafieken, stijgt met 8,5 procent, vooral met dank aan de aanvoer uit China.

“Ondanks de uitdagingen, staan we er”, zegt ceo Jacques Vandermeiren. “De stroom aan toekomstgerichte investeringen, zeker in een klimaat van productievermindering vanwege hoge energieprijzen, is een bevestiging van onze sterke positie als wereldhaven.”

Energiecrisis

Opvallend is de groei, met meer dan 20 procent, in het segment van de droge bulk. Die groei wordt vooral gevoed door de toename van steenkool. “De gestegen vraag naar kolen voor energieopwekking vertaalt zich in een overslag van 2,43 miljoen ton ten opzichte van 364.000 ton in dezelfde periode vorig jaar”, aldus nog het havenbedrijf.

Ook de vloeibare bulk (diesel, LPG, benzine) kende een stevige groei. Die groei is vooral te danken aan vloeibaar aardgas, dat stijgt met 66,5 procent. Dit jaar zag Zeebrugge al bijna dubbel zoveel LNG-schepen aanmeren dan vorig jaar. De overslag van chemicaliën tot slot groeit, maar in de afvoer is een duidelijke daling merkbaar. Dit vanwege het terugschroeven van productie wegens de energiekosten.