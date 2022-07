Haven van Antwerpen-Brugge ziet lichte groei, ondanks geopolitieke spanningen

Ondanks de moeilijke macro-economische context, is de totale goederenoverslag in Antwerpen-Brugge tijdens de eerste helft van dit jaar gestegen tot 147,2 miljoen ton. Dat is 1,4 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. “Toch beïnvloedt de geopolitieke situatie de cijfers sterk”, laat de haven weten donderdag.

Het grootste economische slachtoffer van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het containersegment. Mede door het wereldwijd aanhoudende congestieprobleem, staat de containeroverslag ernstig onder druk.

De containeroverslag daalt met 9,8 procent vergeleken met de eerste jaarhelft van 2021. De overslag van containers gerelateerd aan Rusland daalde met 39 procent. De containerlijnvaart blijft bovendien overal ter wereld ontregeld door vertragingen en hoge volumes import.

Uitgesproken groei

Stukgoed (goederen waarvan de hoeveelheid per stuk wordt opgegeven, red.) groeit dan weer sterk in Antwerpen-Brugge, met 22 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Goed voor het hoogste overslagvolume sinds 2011. Dat komt door de grotere import van staal, die nu van overal moet komen in plaats van enkel uit Rusland. Ook producten als hout en fruit tekenen groei op.

Het segment “droge bulk” groeit dankzij de import van kolen. Terwijl er in 2021 slechts 933.000 ton kolen werd behandeld, bedraagt de overslag na 6 maanden in 2022 al 1,56 miljoen ton. Dit omwille van de sterk gestegen gasprijzen en verminderde toevoer uit Rusland. Meststoffen kenden een terugval, ook al het gevolg van de sancties tegen Rusland.

Een uitgesproken groei is te zien voor benzine, nafta en energiegassen. De “vloeibare bulk” stijgt daardoor met 16 procent. De overslag van diesel en stookolie groeide met 10 procent in vergelijking met de eerste helft van 2021. Ook de overslag van LNG, oliederivaten en chemicaliën, groeit. Dat komt omdat de Europese landen volop bezig zijn met het aanvullen van de gasvoorraden.

Voor CEO Jacques Vandermeiren bevestigen de cijfers dat de eengemaakte haven samen sterk staat. “Dankzij de fusie tussen Antwerpen en Zeebrugge kunnen we nu als eengemaakte haven twee complementaire platformen aanbieden, waardoor we onze positie in de internationale logistieke keten versterken.”