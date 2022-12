Haven Oostende plukt vruchten van inspanningen inzake modal shift: Eerste container feederschip voor Haven Oostende

Op maandag 12 december ontving Haven Oostende een eerste container feederschip dat wordt behandeld door goederenbehandelaar Nectar Belgium, door middel van de mobiele havenkraan Gottwald 5506. Het schip Polybotes uit de vloot van PortConnect voerde de containers aan in Haven Oostende.

Vanaf heden verzekert PortConnect een wekelijkse lijn Oostende – Zeebrugge – Antwerpen en Antwerpen – Zeebrugge – Oostende. Dit biedt de mogelijkheid voor bedrijven uit de regio om via Haven Oostende op een efficiënte en betrouwbare manier aan- en afvoer van containers te garanderen.

Haven Oostende plukt de vruchten van al haar inspanningen inzake de modal shift waarbij ze ijvert om transport van de weg te houden en volop in te zetten op vervoer per schip. Die modal shift is nodig, want meer goederen per schip transporteren is goed voor het milieu (minder dieselverbranding) en voor het klimaat (minder CO2-uitstoot).

Ondertussen lopen er diverse contacten met verschillende bedrijven in de regio van Oostende die sterk geïnteresseerd zijn in deze modal shift oplossing.

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende: “De inspanningen van het havenbestuur inzake de modal shift zijn duidelijk zichtbaar. Deze modal shift naar meer zeetransport is nodig. Twee van de belangrijke redenen zijn de files in België en het streven naar een beter milieu. We bewijzen hiermee dat de groei van Haven Oostende en ecologie hand in hand gaan.”

Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “We blijven continue stappen zetten op het vlak van diverse maar toch gespecialiseerde verdere ontwikkeling van Haven Oostende. Er wordt dan ook actief ingezet op elke bijkomende maritieme trafiek passen in wat we doen. Een vaste feeder draagt niet enkel bij tot de werkgelegenheid en dergelijke bijkomende trafiek, we geven daarmee ook vorm aan onze doelstelling om in te zetten op multimodaal vervoer.”

Bart Tommelein, Burgemeester Stad Oostende: “Door de komst van Nectar Group en alle inspanningen van de verschillende spelers in Haven Oostende, kunnen we vandaag een eerste containerschip verwelkomen. We bouwen zo verder aan de toekomst van Haven Oostende om haar continuïteit te waarborgen. We doen dit alles met de nodige aandacht voor klimaat en milieu.”

Olivier Crousel, Algemeen Directeur PortConnect: “PortConnect voert al sinds 2008 estuaire vaart uit tussen Zeebrugge en Antwerpen. We zijn verheugd dat Haven Oostende deel zal uitmaken van een wekelijkse feerderlijn. PortConnect breidt op deze manier opnieuw haar diensten uit.”

Haven Oostende zet in op continuïteit, duurzame maritieme groeimarkten en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.