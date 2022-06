Haven Oostende opnieuw stap dichter bij zeewaartse uitbreiding

Sinds ruim twee jaar is Haven Oostende bezig met een mogelijke uitbreiding richting zee van haar havengebied. De schepen, de windturbines, alsook de onderdelen worden alsmaar groter en om haar koppositie te behouden in de blauwe economie heeft Haven Oostende gepleit voor een zeewaartse uitbreiding bij het Vlaams gewest. Het gaat hier meer bepaald om een kaaimuur met aanliggend installatieterrein aan de Oostelijke strekdam.

Er werd al een milieu-impactstudie gedaan waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn. Naast de milieu-impactstudie werden eveneens verschillende technische studies en een kostprijscalculatie uitgevoerd. Een stromingsanalyse in samenwerking met Universiteit Gent is momenteel lopende. De volgende stap in het proces is een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).

Haven Oostende zal een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) voor een kaaimuur met aanliggend installatieterrein laten uitvoeren door ECSA (European Centre for Strategic Analysis).

Windturbineparken

De nieuwe infrastructuur zal worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken op zee en zal gebouwd worden in de oostelijke voorhaven van Oostende, grenzend aan de oostelijke strekdam.

Het project is uiterst belangrijk in het kader van de energietransitie en zal een bijdrage leveren tot de verdere economische ontwikkeling van Haven Oostende en de gehele Oostendse regio. Daarnaast draagt het bij tot jobcreatie, grotere energie-onafhankelijkheid, technologische en industriële ontwikkeling. Deze uitbreiding kan ook een belangrijke impact hebben op de kustverdediging. Kustverdediging is door de klimaatverandering de komende decennia één van de belangrijkste onderwerpen.