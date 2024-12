Haven Oostende investeert verder in haar patrimonium

Haven Oostende zet grote stappen in de verdere ontwikkeling van haar terreinen met aanzienlijke investeringen in haar infrastructuur om de roll-on-roll-off-activiteiten verder te ondersteunen. De haven blijft haar rol als belangrijke maritieme logistieke schakel in de regio versterken door strategische verbeteringen door te voeren die de efficie ntie en veiligheid van haar faciliteiten verhogen.

Een van de projecten is de modernisering van de Tilbury-terminal, gelegen langs de Vergunningenstraat en de R31 richting Bredene, waar de haven fors zal investeren in de installatie van een nieuwe omheining, nieuwe verlichting, faciliteiten voor dokwerkers en een geavanceerd camerasysteem. Deze maatregelen zijn bedoeld om de site tegen begin volgend jaar aantrekkelijker te maken voor roll-on-roll-off-verkeer.

Ook wordt de Belrail-site in Plassendale sinds kort specifiek ingezet als maritieme logistieke zone. Dit zorgt ervoor dat de haven nog beter kan inspelen op de toenemende vraag naar ruimte voor logistieke ontwikkelingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de investering die nu in uitvoering is ter hoogte van het Vlotdok met asfaltering, de installatie van een nieuwe omheining, evenals een nieuwe hoogspanningscabine, nieuwe verlichting en een performant camerasysteem.

Vervallen loodsen afgebroken

In lijn met de verdere modernisering van de haven zijn op deze locatie ook de vervallen loodsen 3 en 4 recent afgebroken. Dit cree ert ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en optimaliseert het gebruik van de beschikbare terreinen als logistieke maritieme zone.

Eerder dit jaar investeerde Haven Oostende in de beveiliging van haar REBO- en OSSCO-terminal

aan het Zeewezendok.

Met deze reeks investeringen ten belope van ruim 1,5 miljoen euro zet Haven Oostende een duidelijke koers uit richting een duurzame en toekomstbestendige groei. Door zich verder te richten op roll-on-roll-off verstevigt de haven haar positie in het logistieke netwerk.

Blijven investeren

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende: “Haven Oostende blijft investeren in toekomstgerichte oplossingen. Deze investeringen versterken onze diversificatiestrategie en verstevigen onze belangrijke positie in het Vlaamse havenlandschap. Met onze verbeterde infrastructuur en focus op veiligheid, duurzaamheid en innovatie spelen we niet alleen in op de huidige behoeften, maar zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de uitdagingen van

morgen.”

Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende: “De investeringen in onze infrastructuur dragen niet alleen bij aan de versterking van Haven Oostende, het zorgt ook voor een belangrijke impuls voor de lokale tewerkstelling. Door onze activiteiten uit te breiden, creëren we nog meer nieuwe jobs en versterken we verder de economische groei in de regio.”