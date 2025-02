Haven Oostende dient klacht in bij politie na cyberaanval

De haven van Oostende heeft een klacht ingediend bij de federale politie, nadat ze in de nacht van maandag op dinsdag slachtoffer was geworden van een cyberaanval. Enkel het systeem dat in- en afvaarten van schepen registreert is getroffen. De haven blijft wel operationeel.

De impact is beperkt tot het Ensor-systeem dat onder meer in- en afvaarten van schepen registreert. De haven blijft operationeel dankzij een back-up plan. Intussen zijn de autoriteiten geïnformeerd en heeft de haven klacht neergelegd bij de federale politie.

Een team van interne en externe experts, onder leiding van het CCB (Centrum voor Cybersecurity België) probeert het probleem nu op te lossen. “We danken het CCB uitdrukkelijk voor haar steun. Ook danken we het kabinet van Minister Annick De Ridder voor de support”, klinkt het bij de haven.

Verontschuldigingen

De komende dagen worden de servers en systemen weer opgestart. De haven benadrukt dat ze er alles aan doet om de identiteit en persoonsgegevens die verbonden zijn aan bemanning van schepen confidentieel te houden. “Op vandaag hebben we geen weet van datalekken hieromtrent. We verontschuldigen ons alvast voor de onzekerheid die zich hierbij bij bemanningsleden van schepen zou kunnen voordoen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we waar mogelijk contact opnemen met de personen van wie er eventuele datalekken met betrekking op identiteitsgegevens zijn.”