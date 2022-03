Haven Oostende bouwt aan toekomst: werken aan Stapelhuis Entrepot in nieuwe fase

Tet Stapelhuis Entrepot in Oostende wordt gerenoveerd. Het gebouw, gelegen aan de Oostkaai van het Vlotdok, werd in 1908 opgetrokken in monumentale neoclassicistische stijl. Nadat de bouwvergunning werd goedgekeurd voor de renovatie en herbestemming van het historische gebouw, startte Artes Group in november 2021 met de werken op het terrein.

Volledige makeover

Deze werken zijn ondertussen in een nieuwe fase beland. Momenteel is de binnenkant van het gebouw volledig afgebroken en staan enkel de vier buitenmuren nog recht. De vier gevels worden volledig gerestaureerd en binnen wordt alles volledig vernieuwd.

Stapelhuis Entrepot wordt in de loop van 2023 de thuisbasis van nieuwe bedrijven die zullen meebouwen aan de toekomst van Haven Oostende. De bedrijfsruimtes worden casco afgewerkt zodat de bedrijven die er zich vestigen hun eigen indeling kunnen bepalen. Er zijn overigens nog kantoorruimtes ter beschikking voor bedrijven met watergebonden activiteiten. De bovenste verdieping wordt wel volledig ingericht met onder andere een seminarieruimte. Het uitzicht op de havengeul wordt fenomenaal.

Bedrijven aantrekken

Het is een uniek project waarin toekomst, heden en verleden samensmelten tot één geheel. In nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed ontwikkelde het havenbestuur samen met toparchitecten LMS Vermeersch een doordacht plan. Het gebouw krijgt een economische bestemming en behoudt de link met de maritieme bedrijvigheid.

Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “De renovatie van het Stapelhuis Entrepot zal ons in staat stellen nieuwe bedrijven aan te trekken en werkgelegenheid in Oostende te houden.” Dirk Declerck, CEO en Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Haven Oostende investeert in haar patrimonium en ook in haar infrastructuur. In totaal werd voor dit kalenderjaar 10,5 miljoen euro aan investeringen goedgekeurd.”

Vijf pijlers

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.