Haven Oostende behandelt autotransport over zee

Gisteren meerde de L’ Audace van de Lineas Suardiaz aan in de haven van Oostende met een lading Toyota’s.

De ongeveer 900 wagens, overgevaren uit Zeebrugge, werden vanmorgen ontscheept en gestationeerd op de terminal naast het Havenhuis. Het vaartuig zal ook 1.000 wagens laden, bestemd voor het Engelse Grimsby.

Volgens het havenbestuur kunnen we nog niet spreken over een vaste geregelde trafiek, maar bewijst wel dat de haven dit soort rorotransport (roll-on-roll-off, red.) aankan en een ‘verleden’ heeft met dergelijke trafiek ten tijde van de RMT en later ook met privérederijen als Ferryways en TransEuropa Ferries. Ook op andere terminals staan momenteel heel wat nieuwe wagens te wachten op verder transport over zee of via de weg.