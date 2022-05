Haven is speerpunt in Belgische economische missie aan VK

“We spreken met de Schotten verder over het heropstarten van de ferrylijn Zeebrugge-Rosyth”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij behoorde deze week tot de meer dan 400 politici en ondernemers op Belgische economische missie in Londen. Ook de havengemeenschap van Zeebrugge is present.

Zowel de vereniging van private bedrijven Apzi-Voka als het havenbestuur Port of Antwerp-Bruges stelden de Zeebrugge in de kijker. Ze organiseerden daartoe presentaties en ontmoetingen met Britse ondernemers en politici. De fusiehaven verwerkt jaarlijks meer dan 32 miljoen ton trafiek tussen het VK en België, 50-50 verdeeld over Zeebrugge en Antwerpen.

Brand aan boord

Op één van die bijeenkomsten maakte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bekend dat er nog steeds gewerkt wordt aan een nieuwe veerdienst voor vracht én passagiers tussen Zeebrugge en Rosyth (Edinburgh). “De Vlaamse regering spreekt verder met de Schotse regering om de rechtstreekse ferryverbinding te herstellen. Het is de bedoeling om in eerste instantie in te zetten op vrachtverkeer en later ook passagiers te vervoeren.”

Tot 2018 liep een verbinding tussen Zeebrugge en Rosyth. Toen werd echter de machinekamer van de Finlandia Seaways zwaar beschadigd door een brand. Ferrymaatschappij DFDS gooide de handdoek in de ring omdat er geen vervangschip gevonden werd en omdat de financiële kater te groot was. “Wij hopen nu op het herstel van de verbinding. Want dat zou leiden tot grote economische opportuniteiten voor beide bestemmingen”, aldus Jambon.

Minder vrachtwagens

In opdracht van de Schotse regering werd het huiswerk gemaakt door de maritieme zakenman Derek Sloan, gewezen ceo van Norfolkline. Volgens hem mag de lijn mikken op het binnenhalen van een kwart van de huidige import naar Schotland via Engelse havens. “Daarnaast past het idee van een rechtstreekse ferryverbinding binnen het Schotse duurzaamheidsbeleid om vrachtwagens van de weg te halen”, zegt Sloan. “En er zijn mogelijkheden voor het toerisme.”

Sloane maakt zich sterk dat er volgend jaar al opnieuw ferry’s tussen Schotland en Vlaanderen kunnen varen. Hij kan of wil hij nog geen geïnteresseerde rederij noemen. Een opmerkelijk gast in de delegatie was bedrijfsleider Xavier Vanneste van brouwerij De Halve Maan. Hij vierde vijftien jaar export van Brugse Zot naar het VK. Uiteraard werd daarop in de Boyds Bar van het Grand Hotel geklonken met fris bier uit Brugge.