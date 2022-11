grote havenklant UECC doopt technologisch vernieuwd autoschip: “Vooruitstrevend schip is goed voor klimaat én business”

De Noorse autorederij UECC gaf aan Zeebrugge de eer voor de doop van één van de meest vooruitstrevende schepen ter wereld. “Met de Auto Advance en haar twee zusterschepen Auto Achieve en Auto Aspire, nemen we jaren voorsprong op de concurrentie”, zegt CEO Glenn Edvardsen. United European Car Carriers behoort met jaarlijks 350 aanlopen tot de grootste havenklanten.

Vorige week woensdag was voor Alixe Jansen een speciale dag. De jongste dochter van Sven Jansen, hoofd high & heavy cargo bij UECC in Zeebrugge, mocht bloemenmeisje spelen bij de doop van de Auto Advance. Ze assisteerde de doopmeter van het nieuwe vaartuig, de Britse Rosemary Lister. Die is hoofd van de aankoopdienst voor grondstoffen, logistiek en indirecte diensten van Toyota Motor Europe. Geen toeval dat de meter bij een autofabrikant gekozen werd, want de Auto Advance is een zogenaamde ‘pure car and truck carrier’ (PCTC).

Op de Bastenakenterminal van International Car Operators (ICO) verzamelde de fine fleur van de internationale autotransporteurs en -constructeurs. De Auto Advance is dan ook geen gewoon schip. “Ons nieuwbouwtrio Auto Advance, Auto Achieve en Auto Aspire bestaat uit de meest technologisch geavanceerde autoschepen ooit”, zegt CEO Glenn Edvardsen van UECC.

“Tien jaar geleden kozen we om voluit naar ecologisch vriendelijk varen toe te werken. Zes jaar geleden doopten we in Zeebrugge al de Auto Eco met LNG-motoren. Ons nieuwe trio gaat nog een stap verder en overstijgt nu al de milieunormen voor 2030. Het zijn de eerste multi-fuel lng batterij hybride schepen voor shortsea vervoer van auto’s ter wereld. Dat is niet alleen goed voor het klimaat maar het geeft ons ook een zakelijke voorsprong. Sinds onze bestelling drie jaar geleden, verdubbelde de prijs voor nieuwbouw en steeg de levertermijn tot vijf jaar. Dat verhoogde de drempel voor onze concurrenten om te achtervolgen”, legt Edvardsen uit.

UECC beheert een vloot van 16 schepen. Daarvan zijn er 7 gehuurd en 9 in eigendom. Van de eigen schepen scoren er al vijf hoger dan de hoogste milieunormen. “LNG (vloeibaar aardgas) is nog steeds een fossiele brandstof, maar het is het meest milieuvriendelijke overgangsmiddel in afwachting van binnenkort bio-LNG en waterstof. Deze schepen stoten 40 procent minder CO2 en 85 procent minder stikstof uit. De uitstoot van fijnstof en zwaveloxide is virtueel onbestaande. Bovendien laden we tijdens het varen de batterijen op, zodat we tijdens de havenoperaties de uitstoot kunnen beperken.”

Dure dames

Met jaarlijks een 350-tal aanlopen is UECC één van de grootste klanten in Zeebrugge. Deze rederij voor shortsea autotransport binnen Europa, is een samenwerkingsverband van het Zweedse Wallenius Lines en het Japanse NYK. Beiden zijn wereldwijd actief en NYK is ook het moederbedrijf van de Zeebrugse autobehandelaar ICO. “De grote sterkte van Zeebrugge is de koppeling tussen deepsea (intercontinentaal) en shortsea (Europees) autolijnen”, benadrukt Edvardsen.

Voor de liefhebbers van cijfers: de drie nieuwe schepen zijn 169 meter lang, 28 meter breed en hebben op tien dekken op 30.600 vierkante meter plaats voor 3.580 personenwagens. Een aantal dekken is in de hoogte verstelbaar om high & heavy cargo te kunnen meenemen. De oprijbrug naar de achterpoort heeft 160 ton draagvermogen. De kostprijs van de drie “dure dames” – dixit CEO Svein Steimler van NYK Group Europe – is een bedrijfsgeheim. (Roel Jacobus)