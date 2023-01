Grootste spoorwerken in haven van Zeebrugge na twaalf jaar afgerond

In de haven van Zeebrugge is het gemoderniseerde vormingsstation voor goederentreinen in gebruik genomen. De modernisering kostte 133 miljoen euro en de werkzaamheden duurden twaalf jaar. “De grootste spoorwerken ooit in de haven van Zeebrugge”, zegt spoornetbeheerder Infrabel.

Het vormingsstation heeft in totaal achttien sporen, goed voor ruim 18 kilometer spoor en bijna een miljoen kilogram staal. Het bestaat uit twee grote sporenbundels: de vertrek- en aankomstbundel Zwankendamme (klaar sinds eind 2018) en de rangeerbundel Zeebrugge. Er zijn onder meer lange sporen van 750 meter, waar goederentreinen tot 45 wagons behandeld kunnen worden.

De beide bundels liggen aan één kant van reizigerslijn Brugge-Zeebrugge. Daardoor moeten goederentreinen minder vaak die lijn kruisen. “Dat is nog beter voor de veiligheid, capaciteit en stiptheid voor het reizigers- en goederenverkeer”, aldus Infrabel.

De spoornetbeheerder wijst nog op maatregelen die werden genomen om de hinder voor bewoners van het dorp Zwankendamme te verminderen, zoals bufferzones, geluidsschermen en bufferbekkens, maar ook geluidsarme wissels, raildempers en railpads die geluid en trillingen extra absorberen.