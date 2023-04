Grootste losinstallatie geladen op schip in Haven Oostende

In de Haven van Oostende worden uiteraard geregeld zware vrachten gelost, maar donderdag was zelfs voor de specialisten daar een bijzondere dag. Er werd immers een losinstallatie van maar liefst 155 ton op een boot gezet.

Op donderdag 27 april werd op de zwaarlastterminal REBO (Renewable Energy Base Oostende) in Haven Oostende een samenbouw van een kraan van Vigan, een van de grootste losinstallaties, geladen op het Nederlandse generalcargoschip ‘Eendracht’ met bestemming Kopenhagen. Vigan produceert een compleet assortiment pneumatische en mechanische transportsystemen voor producten in bulk. Op de REBO-terminal in Haven Oostende bouwden ze een ontlader die gebruikt zal worden om houtpellets op te zuigen. Het totale gewicht van de constructie is 155 ton. Het is de eerste keer dat het Waalse bedrijf van de mogelijkheid gebruik maakt om een grote machine in België op te bouwen en in zijn geheel naar zijn eindbestemming te versturen op een boot.

Voor windturbineparken

De zwaarlastterminal REBO in Haven Oostende is uiterst geschikt voor alles wat groot en zwaar is. Haven Oostende had aanvankelijk een minderheidsaandeel in REBO maar werd in 2019 volle eigenaar. Sindsdien wordt REBO nv onder meer in de markt gezet voor het bouwen van windturbineparken, en ook voor het onderhouden en reviseren van onderdelen van offshore windturbines en voor de opbouw van grote en zware constructies en voor lift-on lift-off.