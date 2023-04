Grootste containerschip ooit in België meert aan in Zeebrugge

Woensdag kon het grote publiek in de haven van Zeebrugge het rondvaartschip Captain Blue, het grootste containerschip dat ooit in de haven aanmeerde, bewonderen. De havenbestuurder van de haven van Antwerp-Zeebrugge zorgde voor deze mogelijkheid.

De OOCL Spain met als thuishaven Hongkong is met 400 meter lengte een echte gigant. Het schip is net geen 61,5 meter breed en is 13 meter diep. Aan boord kunnen 24.188 containers op 14 hoog gestapeld worden.

De rondvaart was een groot succes en was in geen tijd volboekt, daarom werd een tweede rondvaart georganiseerd. Binnen een paar weken wordt in Zeebrugge een nog groter schip verwacht.