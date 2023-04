Gloednieuw autoschip met LNG-motoren

International Car Operators ontving de maidencall (eerste reis) van Jasmine Leader, een nieuwbouwschip van zijn moederbedrijf, de Japanse rederij NYK. Daarbij werd aan de bemanning een herinneringsplaat overhandigd. De Jasmine Leader is het derde van een reeks van 20 schepen met LNG-aandrijving die NYK tegen 2028 in gebruik zal nemen. In een vaartuig van 199 meter lang is plaats voor 7.000 auto’s. Na de eerste reis vanuit Hiroshima werden in Zeebrugge en Antwerpen Mazda’s gelost. (RJ/gf)