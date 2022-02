Fusiedecreet havens Antwerpen en Zeebrugge goedgekeurd: “dé energiepoort naar Europa”

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement is donderdag het fusiedecreet voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge goedgekeurd. Zowel N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit als Groen keurden het decreet goed.

Dankzij het decreet, voluit ‘het voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge’ zit de fusie nu in de laatste rechte lijn. Op 22 april moet de samenwerking rond zijn. De fusie van beide havens moet de concurrentiepositie bevorderen.

Belangrijkste containerhaven

‘Port of Antwerp-Bruges’ wordt de belangrijkste containerhaven en de grootste voor overslag van voertuigen in Europa en één van de grootste breakbulkhavens. Dankzij de kustligging van Zeebrugge en de industriële cluster in Antwerpen wil de haven een Europese leider worden voor waterstof. Annick De Ridder, naast Vlaams volksvertegenwoordiger ook havenschepen en voorzitter van de raad van bestuur bij Port of Antwerp, spreekt van een historisch moment. “Dit decreet maakt dat we van de Haven van Antwerpen-Brugge ook dé energiepoort naar Europa kunnen maken. Samen schrijven beide havens aan een ambitieus verhaal van duurzame groei op beide platforms.”