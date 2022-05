Fietsers openen langst beweegbare brug van Europa

Sinds zondag loopt dwars doorheen de achterhaven een kortere route van Dudzele en de A11 naar het centrum van Zeebrugge. Het koppelstuk tussen de Jozef Verschaveweg en de Koffieweg is de 400 meter lange Verbindingsbrug, dwars over het Verbindingsdok. Deze brug kostte 34 miljoen euro werd zondag feestelijk ingehuldigd.

Zondagmiddag 22 mei kregen omwonenden en werknemers als eersten de kans om de nieuwe Verbindingsbrug over te steken. Honderden mensen gingen op de open uitnodiging van het havenbestuur in. Dit evenement kaderde in de campagne “zij aan zij” voor een goede verstandhouding met de omliggende woonkernen.

Het project om een brug over het Verbindingsdok te leggen, startte twee jaar geleden. “Deze nieuwe route is bedoeld als een extra noord-zuidverbinding tussen de achterhaven en de voorhaven. Ze kan gebruikt worden door de werknemers en voor goederenvervoer en zware havenvoertuigen. De draagkracht is berekend op mobiele havenkranen van 500 ton. Deze interne verbinding binnen het havengebied zal ook heel veel kilometers besparen in het verplaatsen van nieuwe wagens”, zegt Rob Smeets. Als chief operational officer (COO) van Port of Antwerp-Bruges is hij verantwoordelijk voor de infrastructuur in de fusiehaven.

Langste van Europa

De Verbindingsbrug is 400 meter lang en is met het draaiende middenstuk van 130 meter de langste beweegbare brug van Europa. Deze state-of-the-art brug is afgestemd op de afmetingen van de nieuwe zeesluis: er kunnen zeeschepen tot 55 meter breedte doorvaren. Het kostenplaatje voor de brug en de omgevingsaanleg bedraagt 34 miljoen euro.

Nieuwe route is een kortere verbinding tussen de achterhaven, de A11 en de voorhaven

Het totale project voor ontwerp, bouw en onderhoud project werd uitgevoerd door de aannemerscombinatie Artes Depret, Artes Roegiers, Victor Buyck Steel Construction en Besix Unitec (destijds Agidens). “Als Zeebrugse aannemer was het voor ons, en met uitbreiding het hele bouwteam, een echte uitdaging om dit project binnen de vooropgestelde planning te realiseren. De voorbije twee jaar werden doorspekt met corona- en toeleveringsproblematieken. Het lukte dankzij gedreven mensen en inzet van eigen materieel”, zegt Klaas Ockier, directeur der werken bij Artes.

Veilig fietsen

De fiets stond centraal bij de inhuldiging. “Precies omdat de Verbindingsbrug een belangrijke schakel vormt in een nieuwe fietsroute van meer dan zes kilometer van Zeebrugge naar Dudzele en verder Brugge”, benadrukt Dirk De fauw, burgemeester en vicevoorzitter van Port of Antwerp-Bruges. “Dit is een serieuze stap voorwaarts in de uitvoering van het fietsactieplan voor de haven uit 2010. De brug heeft een vier meter brede, afgescheiden fietsstrook. Ze sluit aan op het fietspad langs de Koffieweg richting Brugge. Langs de Jozef Verschaveweg in de richting Zeebrugge hopen we eind dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van een afgescheiden fietspad.”

Sportief

“Dit is fantastisch, een goede en veilige verbinding vanaf Dudzele. Ik werk in de fruitsappenfabriek Tropicana en kom hier voor het eerst met de fiets”, zegt Els Vernimmen. Ze had vanuit Brugge Heidi Vermeersch, Darline Vanheule en Paul Van Belleghem meegebracht.

Van dichterbij in Zeebrugge kwamen Glenn Amandels, instructeur in het Opleidingscentrum Zeebrugge, en Gert-Jan Vanneste, bestendig afvaardigde van de vakbond BTB-ABVV, met hun families. “We zijn zeer blij met deze verbinding voor de bewoners en de mensen die in Zeebrugge werken. Dit is een veel kortere weg naar het achterliggende gedeelte van waar de bestaande bedrijven groeien en nieuwe vestigingen starten. We zijn sportieve mensen en vinden deze brug een mooie troef voor gezond en duurzaam woon-werkverkeer.”