Families Moeyaert en Baert nemen afscheid van vissersschip Ramblers uit ‘Een jaar op zee’

De families Moeyaert en Baert uit Nieuwpoort hebben afscheid genomen van hun vissersschip, de Z-279 ‘Ramblers’. Het 55 jaar oude schip heeft zijn laatste reis gemaakt vanuit Nieuwpoort naar Gent, waar het zal worden gesloopt. Het schip en de bemanning werden vorig jaar bekend door hun deelname aan de tv-serie ‘Een jaar op zee’, gepresenteerd door Bruggeling Wim Lybaert.

De families, die diep geworteld zijn in de visserij, kijken nu uit naar de aankomst van hun nieuwe schip, hoewel de exacte datum nog niet bekend is. Het oorspronkelijke schip werd in 1969 gebouwd op de scheepswerf Jos Deweert in Oostende en voer aanvankelijk als de O.279 Ramblers, een plankenvisser voor de rederij Ramblers BVBA. Op 11 december 1992 verhuisde het schip naar Zeebrugge als thuishaven en veranderde het matriculatienummer naar Z.279 Ramblers.

Op dat moment werd het schip omgebouwd tot een bokkenvisser en werd de motor afgesteld op 300 pk om het te kunnen classificeren als een Eurokotter, waardoor het mocht vissen in de 12-mijls zone. In 1996 werd het schip verlengd en kreeg het een nieuwe motor. Voor extra stabiliteit werd het schip in 1998 opnieuw een stukje langer gemaakt. In 2005 werd het vaartuig verkocht aan de rederij bv Antwannie, die het tot op heden als Eurokotter in bedrijf heeft gehouden, voornamelijk in het kleinere segment van de visserij. (PG)