Extra versterking voor opleidingscentrum Zeebrugge met vier nieuwe instructeurs

Het Opleidingscentrum Zeebrugge versterkte zich met vier nieuwe instructeurs met een jarenlange praktijkervaring in de havenarbeid. “Ze zijn welkom voor het opleiden van de talrijke nieuwe havenarbeiders en het bijscholen van de gevestigde waarden”, zegt coördinator Severine Maes.

“Vier extra instructeurs is een grote versterking. Daarmee telt ons team nu zestien instructeurs en drie bedienden. We zoeken nog een vierde bediende en in het najaar komen er misschien nog instructeurs bij”, zegt coördinator Severine Maes (44) van het Opleidingscentrum Zeebrugge (OCZ). Zij is op 18 mei precies twee jaar aan boord, nadat ze logistieke managementfuncties uitoefende bij onder meer Parts & Components in Roeselare, Dana in Brugge en Greenyard in Westrozebeke.

Voorzitter Marc Adriansens van de Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez) vertelde in februari in een interview dat er voor dit jaar 200 opleidingen van nieuwe mensen gepland waren, maar dat er intussen al 350 aanwervingen nodig zijn. “Door de sterk groeiende activiteit in Zeebrugge is er een grote vraag naar extra havenarbeiders. Ondertussen moeten ook de bestaande havenarbeiders bijgeschoold worden en om de zoveel jaar op hun vaardigheden getest worden”, verduidelijkt Severine Maes.

Beste beslissing

De voorwaarde voor instructeurs is dat ze minstens tien jaar ervaring hebben en verschillende functies uitoefenden. Ze moeten immers in verschillende opleidingen inzetbaar zijn.

Danny Ingels (45) uit Moerkerke-Damme werd in maart instructeur. “Oorspronkelijk kom ik uit de transportsector, maar op aangeven van mijn schoonfamilie werd ik in 1999 havenarbeider met vaste boek. Ik werkte op de terminals van achtereenvolgens C.RO Ports, ICO, P&O en Wallenius Wilhelmsen. Mijn specialiteiten zijn chauffeur van high & heavy, tugmaster en telescopische kranen.”

Glenn Amandels (37) uit Zeebrugge stapte in januari het OCZ binnen. “Eigenlijk wilde ik na mijn technische opleiding fotolasser worden. Maar mijn vader drong erop aan dat ik, net als hij, havenarbeider zou worden. Achteraf bekeken, was dat mijn beste beslissing ooit. In 2004 startte ik op de Canadakaai en werkte er achtereenvolgens voor C.Ro Ports en Wallenius Wilhelmsen. Mijn ervaring bestaat uit onder meer high & heavy, vorklift, tugmaster en auto’s zetten.”

Bjorn Absolon (37) uit Brugge werd in augustus vorig jaar instructeur. “Na mijn schooltijd zat ik eerst in het onderhoud van havenvoertuigen. Van daaruit ‘struikelde’ ik in 2007 in het beroep van havenarbeider. Bij C.RO Ports en PSA vervulde ik diverse functies, onder meer chauffeur van tugmaster, reachstacker en high & heavy.”

Geert Schroyens (48) uit Maldegem werd op hetzelfde moment instructeur. “Ik volgde het zevende jaar sleep- en haventechniek aan het VTI in Zeebrugge. Daar stapte ik in 1995 meteen in het beroep van havenarbeider. Mijn traject verliep van het fruit bij BNFW, langs C.Ro Ports naar de papiertrafiek van Stora bij PSA. Daarbij bestuurde ik diverse voertuigen en machines.”

Techniek evolueert

“Zelfs met onze ervaring leren we nog elke dag bij van de anciens en van elkaar”, klinkt het in koor. “Het is ook interessant om te zien hoe verschillend er met het materiaal wordt omgegaan op de terminals. De variatie is enorm en ook de technische evolutie staat niet stil. Er zijn dagen dat we studeren en soms gaan we zelf eerst op een nieuwe machine in een bedrijf oefenen”, zegt Danny Ingels.

“Je moet vaak stelen met je ogen”, reageert Bjorn Absolon. “Van nieuwe collega’s leer je ook nieuwe methodes.”

“De variatie is leuk en tegelijk een uitdaging”, aldus Geert Schroyens. “Elke dag is een nieuw leerproject om kennis en ervaring door te geven.”

“We leggen nu dagelijks uit wat we al jaren doen. Daar bovenop leerde ik de voorbije twee, drie maanden enorm veel bij. En het doet deugd wanneer de cursisten “bedankt voor de toffe dag” komen zeggen”, besluit Glenn Amandels.