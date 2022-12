Belgische professionele hengelvissers krijgen volledige erkenning

Vrijdag werd het koninklijk besluit over Belgische lijnvissersvaartuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee zet minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne de laatste stap voor een wettelijk kader voor professionele hengelvissers. Belgische vaartuigen opereerden tot nu toe noodgedwongen onder Nederlandse vlag waardoor ze de helft van hun vangst in Nederlandse vismijnen moeten aanbieden. Met de nieuwe bepalingen zullen deze schepen onder Belgische vlag kunnen komen. Dit zal een positief economisch effect hebben voor de Belgische vismijnen, met name die van Nieuwpoort, waar ze voortaan hun volledige vangst kunnen aanbieden.

Professionele hengelvissers varen in kleine boten en gebruiken enkel hengelsnoeren en handlijnen om voornamelijk zeebaars te vangen. Volgens de huidige wetgeving kunnen ze daarom geen officiële professionele vissers zijn onder Belgische vlag. Vandaag varen veel van hen in Belgische wateren onder Nederlandse vlag bij gebrek aan een wettelijk kader. Vanuit de sector, vooral actief vanuit de haven van Nieuwpoort, kwam dan ook al lange tijd de vraag voor een oplossing.

Met het koninklijk besluit dat vrijdag is verschenen in het Belgisch Staatsblad, treedt het kader in werking en kan de professionele hengelvisserij onder Belgische vlag varen.

Verhoogde veiligheid

Met de nieuwe wetgeving kunnen hengelissers eenvoudiger gecontroleerd worden door inspecteurs van het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zij kunnen nagaan of de vaartuigen aan alle voorschriften voldoen, wat de veiligheid van de vissers ten goede komt.

Zo wordt onder meer voorzien dat de verplichte uitrusting aan boord dezelfde is als voor pleziervaartuigen voor bedrijfs- of beroepsgebruik.

Positief voor Nieuwpoortse vijsmijn

Naast een betere veiligheid legt de nieuwe wetgeving ook Nieuwpoort en de vismijn geen windeieren. Doordat de Nieuwpoortse hengelvissers noodgedwongen onder Nederlandse vlag moesten varen, waren ze verplicht de helft van hun vangsten aanbieden aan Nederlandse vismijnen. Dat komt onze economie en visserijsector niet ten goede. De mogelijkheid voor professionele hengelvissers om zich onder Belgische vlag in te schrijven, zal hierin verandering brengen.

Kris Vandecasteele, Nieuwpoorts schepen van Visserij, is alvast opgetogen over de nieuwe wetgeving. “Eindelijk is de eerste stap gezet om de patstelling te doorbreken. Ik dring aan dat de andere betrokken partijen nu snel volgen. Ongeveer 20% van de omzet van de Nieuwpoortse vismijn is afkomstig van dergelijke kleinschalige duurzame visserij door Belgische bedrijven onder Nederlandse vlag. Het is gewoon veel praktischer om dit onder Belgische vlag te doen.”

Vooraleer de lijnvissers hun professionele activiteiten ook effectief onder Belgische vlag mogen uitvoeren, moeten ze ook een vislicentie aanvragen. Dit is een gewestelijke bevoegdheid. Minister Van Quickenborne roept daarom de Vlaamse regering op om zo snel mogelijk de Vlaamse regelgeving hiermee in lijn te brengen.