Enorme zandhoop maakt plaats voor nieuwe haventerreinen

Port of Antwerp-Bruges krijgt een omgevingsvergunning voor het verwijderen van een enorme hoop uitgebaggerd zand. Die maakt plaats voor 38 hectare uitbreiding van International Car Operators (ICO). Langs de Koffieweg wordt een gebied van 96 hectare genivelleerd voor ontwikkeling.

Eén beslissing van Stad Brugge opent de weg naar de grootste ontwikkeling van havengronden van de eeuw. Het stadsbestuur verleende aan Port of Antwerp-Bruges een omgevingsvergunning voor het verwijderen van een zandhoop van 1,4 miljoen kubieke meter in de achterhaven. Die ontstond tussen 1995 en 2020 bij het uitgraven van het Zuidelijk Kanaaldok.

Parkeertoren

De berg beslaat 32 hectare en verhindert een uitbreiding met 38 hectare van de terminal van International Car Operators. Het havenbestuur zal enkel de onderste laag van 2 meter laten liggen. Dit maakt het voor ICO mogelijk om nu zelf een omgevingsvergunning voor onder meer een parkeertoren aan te vragen.

Met deze vergunning krijgt Port of Antwerp de toestemming om de verwijderde massa te verspreiden over drie terreinen langs de Koffieweg. Die hebben een gezamenlijke oppervlakte van 96 hectare.

Het gaat in de eerste plaats om een strook langs het bouwdok van de Oosterweeltunnel. Na het wegvaren van die tunnelelementen, wordt in 2026 de bouwput een nieuw dok. De kade en achterliggende zone wordt het sluitstuk van de Orcelle Terminal van rorobehandelaar Wallenius Wilhelmsen.

CO2 naar Noorwegen

Het tweede en derde terrein liggen in de Maritieme Logistieke Zone en worden nog door landbouwers bewerkt. Eén ervan is een stuk van 12 hectare waar Fluxys plannen maakt voor het project CO2-hub Zeebrugge. Fluxys bestudeert de mogelijkheid om afgevangen CO2 van de industrie in België en buurlanden via pijpleidingen naar een nieuw te bouwen compressorstation in Zeebrugge te brengen. Van daar zou het via een offshore pijpleiding weggepompt worden naar een opslag onder de zeebodem voor de kust van Noorwegen. De lopende studie mikt op indienstneming rond 2030.