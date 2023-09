Eerste twee delen van nieuwe Scheldetunnel zijn klaar

De eerste twee delen van de nieuwe Scheldetunnel zijn klaar. De elementen worden gebouwd in een bouwdok in Zeebrugge. In het voorjaar van 2025 moeten de in totaal acht elementen klaar zijn en komen ze via de Noordzee en de Schelde naar Antwerpen.

De bouw van de tunnelelementen startte begin dit jaar. Vandaag/dinsdag worden de eerste twee tunneldelen helemaal afgewerkt. Elk deel bestaat uit twee kokers voor autoverkeer, een luchtkoker en een fietskoker voor fietsverkeer. De elementen wegen elk 65.000 ton en zijn 160 meter lang.

Ring rond Antwerpen ruimte geven

Samen vormen ze de nieuwe tunnel onder de Schelde die in 2030 in gebruik zal worden genomen. De extra Scheldekruising is nodig om het verkeer op de Antwerpse Ring de nodige ruimte te geven. “We tellen af naar het moment waarop de Scheldetunnel, die bestaat uit deze acht mastodonten, in Antwerpen op haar plek ligt. Met dit Oosterweelproject pakken we files structureel aan, Antwerpen heeft dan ook nood aan extra Scheldekruisende capaciteit. Niet alleen automobilisten varen er wel bij. Ook fietsers zullen gebruik kunnen maken van een zes meter brede fietstunnel die hen zonder lift of trappen naar de andere kant van het water brengt”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Transport naar Antwerpen

De volgende stap is het afwerken van de andere elementen. In het voorjaar van 2024 wordt er gestart met de afwerking van de laatste twee elementen. Eens die klaar zijn, worden de onderdelen vervoerd naar Antwerpen. De elementen worden daarvoor waterdicht gemaakt en er worden ook watertanks aangebracht in de tunnelelementen zodat ze kunnen drijven. Met behulp van duw- en sleepboten zullen ze dan over het water worden vervoerd naar Antwerpen.

“In het voorjaar van 2025, na het stormseizoen op zee, brengen we de tunneldelen een voor een naar Antwerpen om ze daar op hun definitieve locatie af te zinken”, zegt Bert Claeys, Projectleider bouwdok Zeebrugge bij Lantis. “De reis van de drijvende tunneldelen gaat over de Noordzee en de Schelde. Het wordt echt een technisch huzarenstukje.”