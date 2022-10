Eerste huurders complex Zeebrugge Green Logistics in achterhaven

In het magazijnencomplex Zeebrugge Green Logistics komen de Chinese logistieke behandelaar Worldex en het Europees verdeelcentrum van zonnepanelen Easylog Solutions. Samen huren ze 71 procent van de beschikbare oppervlakte. De werf nabij de A11 werd in april door de Belgische vastgoedgroep Intervest overgenomen van het Chinese Lingang. “We werkten alles af tot op het hoogste niveau van energiezuinigheid en gebruikscomfort”, zegt CEO Gunther Gielen.

Woensdag opende Zeebrugge Green Logistics in de Maritieme Logistieke Zone nabij de snelweg A11. Het complex van 15 hectare omvat 7,6 hectare magazijnen en ruim 2 hectare verharde buitenterreinen.

De grootste huurder is Europees invoerder van Chinese zonnepanelen Easylog Solutions. Het bedrijf huurt voor tien jaar een oppervlakte van 4,8 hectare. Daarin zitten vijf van de tien binnenruimtes. In november wil het bedrijf er starten met het verdelen van zonnepanelen naar heel Europa. Easylog Solutions heeft al vestigingen in Luik, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. “De ligging in het havengebied van Zeebrugge – gelieerd met Antwerpen – en de multimodale ontsluiting, waren doorslaggevend in onze keuze voor deze site”, zegt zaakvoerder Alexandre Le Berrigaud.

De tweede huurder is het Chinese bedrijf Worldex, met 2,3 hectare waarin twee magazijnruimtes. Worldex groeide in bijna 20 jaar tot een grote speler in het behandeling van onder meer goederen voor e-commerce, bijvoorbeeld voor Amazon.

Dit bedrijf zou in december of januari met diverse soorten trafieken willen starten. Voor zover bekend, is dit de eerste vestiging buiten Azië.

“Deze twee huurders bezetten samen 71 procent van de oppervlakte en zoeken nu mensen. We hebben nog twee magazijnruimtes beschikbaar”, zegt CEO van Intervest Gunther Gielen. “Zeebrugge Green Logistics past in onze rij van magazijnencomplexen in Antwerpen en Genk. Na de overname hebben we onze tijd genomen om de infrastructuur af te werken met de grootse aandacht voor energiezuinigheid en gebruikscomfort. Duurzaamheid zit in ons DNA. Daarom leggen we bijvoorbeeld 30.000 zonnepanelen op het dak. We dachten ook aan voldoende daglicht, zodat de mensen in meest aangenaam mogelijke omstandigheden kunnen werken.”

Maritieme verankering

Commercieel hoofd van de Haven Antwerpen-Zeebrugge Tom Hautekiet is bijzonder in zijn nopjes met de nieuwe activiteiten. “Dit is precies wat we de voorbije jaren zochten: logistieke behandeling die direct aan de scheepvaart verbonden is. Alle goederen in dit complex komen of gaan in containers via CSP Zeebrugge. Dankzij de nieuwe Verbindingsbrug is er nu een rechtstreeks route tussen de containerterminal en de Maritieme Logistieke Zone. We onderzoeken bovendien of we een koppeling met de spoorlijn langs dit terrein kunnen maken.”

De aanzet voor dit complex werd in mei 2018 gegeven door de groep Lingang uit Shanghai. Die zou 85 miljoen investeren in een logistiek park van 30 hectare, maar de Chinezen startten niet met bouwen omdat de zoektocht naar huurders moeizaam verliep. De redding kwam van twee Belgische firma’s. Vanaf september 2020 leidde de gespecialiseerde vastgoedmakelaar JLL uit Brussel. Op 30 juni vorig jaar werd de eerste steen gelegd. In april dit jaar nam vastgoedgroep Intervest uit Antwerpen de werf voor 78 miljoen euro over. Op termijn wordt gemikt op 300 arbeidsplaatsen.

(RJ)