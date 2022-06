Eerste fase uitbreiding Wallenius Wilhelmsen in gebruik genomen

Wallenius Wilhelmsen heeft langs de Koffieweg in de achterhaven de eerste 10 hectare van zijn 49 hectare uitbreiding in gebruik genomen. De Zweeds-Noorse multinational had al 50 hectare aan de Canadakaai. “In eerste instantie zullen we er vooral elektrische voertuigen uit Azië behandelen, met de nadruk op nieuwe Chinese elektrische wagens”, zeggen Filip Declercq en Emmanuel Van Damme.

De Zweeds-Noorse rorogroep Wallenius Wilhelmsen heeft in de achterhaven van Zeebrugge de grootste van alle terminals in zijn wereldwijde netwerk. Tussen de Alfred Ronselaan en de Canadakaai is 50 hectare in gebruik door de behandelingsafdeling Wallenius Wilhelmsen Solutions. Dat wordt de komende jaren bijna verdubbeld met 49 hectare tussen de Koffieweg en het Boudewijnkanaal. De nieuwe site krijgt de naam Bastenaken-West, naar de nabijgelegen Bastenakenkaai aan de westkant van het Zuidelijk Insteekdok.

Oosterweeltunnel

Sinds kort is fase A hectare in gebruik. “We zijn nu over 10 hectare uitgerust met verharding, belijning, poorten en verplaatsbare kantoren. Dit geeft werk voor een honderdtal mensen, bovenop de 650 mensen die al hun brood bij ons verdienden”, vertellen projectleider Filip Declercq en general manager terminal Emmanuel Van Damme.

In de verbreding van het Boudewijnkanaal komen ligplaatsen voor roroschepen

“We realiseren de terminal in drie fases”, zegt Filip Declercq. “Fase A aan de noordkant tegen het Verbindingsdok namen we in het voorjaar volledig in gebruik. De primeur van de eerste lading ging naar 3.000 wagens van het Chinese merk Polestar. Onlangs startten de werken voor fase B van 22 hectare, die we willen klaarhebben tegen april 2023. Daarna is het wachten tot aan de kant van het Boudewijnkanaal Lantis klaar is met het bouwen van de elementen van de Oosterweeltunnel. Dat zal wellicht gebeuren in december 2025. Na de afbraak van het bouwdok kunnen we tegen 2027 fase C met de resterende 17 hectare aanleggen.”

“De terminal krijgt drie nieuwe ligplaatsen voor diepzeeroroschepen”, vertelt Van Damme. “Aan de noordkant bouwt vanaf 2023 het havenbestuur 400 meter kade. Aan de westkant blijft na het weggraven van het Oosterweelbouwdok een kade van 900 meter staan.”

Verbindingsbrug

De terminal Bastenaken-West zal Wallenius Wilhelmsen Solutions meer ruimte bieden voor de drie grote segmenten automotive (voertuigen), breakbulk (stukgoed) en high & heavy (uitzonderlijke stukken).

Emmanuel Van Damme: “In eerste instantie zullen we er vooral elektrische voertuigen uit Azië behandelen, met de nadruk op nieuwe Chinese elektrische wagens zoals NIO, Polestar, SAIC-MG en Xpeng. Er komt een volledig aanbod van terminalfuncties en technische services tot douaneafhandeling en logistieke diensten. Dat is een bewijs dat onze multinational gelooft in het potentieel van Zeebrugge. Het havenbestuur Port of Antwerp-Bruges doet overigens serieuze investeringen in deze omgeving, bijvoorbeeld de Verbindingsbrug en de nieuwe kaaien.”

Declercq benadrukt het duurzame karakter van de aanleg. “We streven naar drie windturbines en walstroom voor de schepen. De gebouwen worden super geïsoleerd en we gebruiken geen fossiele brandstoffen. De oppervlakte krijgt een infiltrerende riolering om het grondwater op een correct peil te houden.”

(RJ)