Drie schepen Jan De Nul bereiden zich in Zeebrugge voor op opdracht in Nederland

In de haven van Zeebrugge liggen uitzonderlijk drie kabelschepen van baggerbedrijf Jan De Nul. Het gaat om schepen die kabels installeren die hernieuwbare energie van windmolenparken aan land brengen. De schepen bereiden een opdracht voor de Nederlandse kust voor.

Concreet gaat het over de kabelleggers Connector en Isaac Newton en het offshore support vessel Symphony. “Het gebeurt zelden dat we drie schepen uit dezelfde branche naast elkaar hebben”, zegt Benjamin Foubert, Operations manager kabelwerken bij Jan De Nul. “De Isaac Newton en de Symphony zijn in volle voorbereiding van het project Hollandse Kust Noord en West Alfa.”

Het schip Isac Newton legt de kabels op de zeebodem, en Symphony zal de kabel begraven. Op dat schip is een zogenoemde kabeltrencher aanwezig die op de zeebodem wordt geplaatst en vervolgens de kabel door middel van verschillende technieken kan begraven. Voor de kust van Nederland zijn er strenge eisen omtrent het begraven van die kabels. “We moeten de kabel voor de kust ruim acht meter onder de zeebodem begraven”, legt Foubert uit. “We zijn dus uitgerust met gespecialiseerde tools om in die opdracht te slagen.”

Laatste fase

Na dit weekend gaat de laatste fase van het Nederlandse project in. “In mei of ten laatste in juni zal het volledige project afgerond zijn. Dan hebben we in totaal vier kabels gelegd, goed voor 210 kilometer kabel. De laatste 60 kilometer kabel hebben we mee vanuit Korea en beginnen we vanaf maandag te leggen.”

Jan De Nul heeft niet enkel projecten in België en Nederland. “We zijn momenteel ook bezig aan een project voor de kust van Taiwan, eveneens met een kabelschip”, zegt Foubert. “Na de opdracht in Nederland trekken we naar het Verenigd Koninkrijk. Daar installeren we een kabel voor de kust van Schotland. Deze zomer gaan we van start met ons eerste grote kabelnetwerk in de Verenigde Staten. Daar moeten we een volledig windmolenpark bekabelen. Daarvoor zetten we ook de Isaac Newton en de Symphony in.”

Offshore windenergie

Het bedrijf bereidt zich intussen ook voor op de uitdagingen die de evolutie van de offshore windenergie met zich meebrengt. “Windmolens worden groter, dus de schepen moeten daaraan aangepast zijn. Het is een uitdaging om voldoende ver in de toekomst te kijken. Windmolenparken worden ook verder op zee gebouwd. Daarom proberen wij materiaal te voorzien dat voldoende groot en modern is om ook in de toekomst een belangrijke rol te spelen op de markt.”