De Nul en DEME testen drijvende zonnepanelen voor onze kust

De maritieme aannemers Jan De Nul en DEME werken samen met het ingenieursbureau Tractebel aan een systeem van drijvende zonnepanelen voor op zee. Deze zomer zal er voor de Belgische kust een testinstallatie komen, zo hebben de bedrijven woensdag aangekondigd.

De partners werken al vier jaar aan de technologie, in samenwerking met onder meer de Universiteit Gent. “Na onderzoek in het labo zijn de partners op dit moment bezig met de ontwikkeling van een testinstallatie op zee, die in de zomer van 2023 voor de Belgische kust gelanceerd zal worden”, zo luidt het in een persbericht. De testopstelling komt voor de kust van Oostende, niet ver in zee, preciseert de woordvoerster van Jan De Nul.

Seavolt

De technologie, Seavolt genaamd, is volgens de partners bestand tegen zware omstandigheden op zee. De installaties zijn modulair, en dus gemakkelijk aan te passen naargelang de locatie en de eisen, klinkt het.

De bedrijven verwijzen vooral naar mogelijkheden om de drijvende zonnepanelen te installeren tussen de turbines van windmolenparken in zee. “De toevoeging van drijvende zonnepanelen aan bestaande en toekomstige windmolenparken op zee biedt een kans om grote volumes extra hernieuwbare energie toe te voegen”, zo staat in het persbericht. “Wij geloven dat het combineren van zonne- en windenergie op zee geweldige mogelijkheden biedt voor de toekomst”, wordt DEME-topman Luc Vandenbulcke geciteerd.

Belangrijke rol

“Seavolt is een betrouwbare, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing die zelfs in de zwaarste mariene omstandigheden kan worden ingezet”, zegt van zijn kant Philippe Hutse, director offshore bij Jan De Nul Group.

“Op dezelfde manier als we de verschuiving van windenergie op land naar zee zagen, zien we nu de extensie van het hele energiesysteem naar offshore locaties”, aldus Tractebel-CEO Philippe Van Troeye. “Wij geloven dat drijvende zonnepanelen op zee een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie.”

De federale regering keurde vorig zomer een budget van 2 miljoen euro goed om het demonstratieproject te realiseren, op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine (PS).

Powerhouse

“De Noordzee wordt het powerhouse van onze energieonafhankelijkheid”, reageert minister Van Quickenborne. “Met het demonstratieproject dat we in de zomer van 2023 te water laten in Oostende aan de Blue Accelerator, zullen onze bedrijven opnieuw in belangrijke mate een pioniersrol kunnen vervullen in de wereldwijde ontwikkeling van deze technologie en bijdragen tot een economische groei die gepaard gaat met de creatie van extra jobs.” De drijvende zonnepanelen hebben volgens de liberale politicus het potentieel om 1 gigawatt (vergelijkbaar met een kernreactor, red.) extra groene stroom op te wekken tussen de windmolens in de reeds bestaande windmolenparken op zee.