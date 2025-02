Cybercriminelen viseren Haven Oostende en voeren cyberaanval uit op Port Community systeem: “100 procent waterdicht zal het nooit zijn”

Haven Oostende was tijdens de nacht van maandag op dinsdag het doelwit van cybercriminelen. Tijdens een cyberaanval hebben criminelen het gemunt op het zogenaamde ‘port community systeem’. Daar staan alle gegevens in van schepen die de haven van Oostende binnen- en buitenvaren.

Voorlopig zijn er nog weinig gegevens bekend rond de cyberaanval. Het bestuur en CEO Dirk Declerck zit momenteel in crisisoverleg. Feit is wel dat cybercriminelen die gegevens in handen probeerden te krijgen. Een team van Haven Oostende, bijgestaan door externe experten, greep onmiddellijk in en ondernam meteen actie.

Het gaat om het port community systeem Ensor. “Het systeem bevat data met betrekking tot aan- en afvaarten van schepen, inclusief crewlijsten”, zegt woordvoerder bij Haven Oostende Lara Braems. “Daar is geen kritische data aan verbonden. De huidige analyse toont aan dat andere systemen niet getroffen zijn.”

Vrije informatie

De haven van Oostende doet er naar eigen zeggen alles aan om het port community systeem zo snel mogelijk terug operationeel te brengen. “Voorlopig weten we nog niet of er extreme gevolgen aan de cyberaanval verbonden zijn”, zegt CEO Dirk Declerck. “Wij stellen ons de vraag waarom men een cyberaanval uitvoert, als er geen kritische informatie aan dit systeem verbonden is.”

Volgens havenvoorzitter Charlotte Verkeyn (N-VA) bevat het systeem informatie die vrij op de website van de haven te vinden is. “Het toeval wil dat we net een update uitgevoerd hebben aan het hele systeem van Haven Oostende”, zegt Verkeyn. “We hebben ons hele systeem laten doorlichten om de eventuele gaten te dichten. Het feit dat men niet verder geraakt is dan het Ensor-systeem heeft daar vermoedelijk mee te maken. Het belangrijkste is dat er geen belangrijke data bereikt werd.”

Chantage?

Toch neemt Haven Oostende de cyberaanval heel serieus. “Er werd meteen een onderzoek ingesteld en verschillende teams zijn momenteel bezig met het hele systeem. De federale dienst voor cybercriminaliteit is momenteel in het bedrijf aanwezig. Vermoedelijk willen de criminelen het havenbedrijf chanteren om zo geld af te troggelen. Hoe sterk je systeem ook is, 100 procent waterdicht zal het nooit zijn. Maar we gaan nu verdere stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.”