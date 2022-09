CSP Zeebrugge ontvangt grootste schip ooit in België en staat bomvol: Containerterminal blijft records kloppen

CSP Zeebrugge ontvangt momenteel het schip met het grootste laadvermogen ooit in een Belgische haven: de Ever Act kan 23.992 containereenheden (TEU) aan boord nemen. De jongste maanden werd er al twee keer meer dan 100.000 TEU per maand behandeld. “We blijven investeren in verdere groei, zoals sinds vorige week een extra bargeterminal met twee mobiele kranen”, zegt managing director David Liu.

Als de omstandigheden het toelaten, ligt dit weekend bij CSP Zeebrugge Terminal – een concessie verleend aan de Chinese groep Cosco Shipping Ports de containerreus Ever Act. Het schip komt vanuit het Engelse Felixstowe uitzonderlijk langs om containers voor Hamburg op te pikken. Naar laadvermogen is dit vaartuig van rederij Evergreen – bekend van de fameuze Ever Given die een dik jaar geleden het Suezkanaal blokkeerde – het grootste dat ooit in België aanmeerde. Er kunnen maar liefst 23.992 containereenheden (TEU) op gestapeld worden. Het vorige Zeebrugse record stond op naam van de zusterschepen van MSC met een nominale capaciteit van 23.782 TEU. Alleen in Antwerpen kwamen ooit grotere schepen van HMM met ruimte voor 23.964 TEU.

Megamax en gigamax

Dat Belgisch record wordt deze week dus in Zeebrugge verbroken. “Deze klasse van schepen heet Megamax 24”, verduidelijkt scheepvaartanalist Stefaan Verberckmoes van de Franse consultant Alphaliner. “Ze kunnen in de breedte 24 rijen en in de hoogte 24 lagen containers laden. Het verschil in grootte zit niet in het formaat, want ze zijn allemaal 400 meter lang en ongeveer 60 meter breed, maar in het optimaliseren van de marges van de stapelruimte. Dat wil niet zeggen dat al die theoretische plaatsen effectief volgestapeld worden. Het record van grootste vervoerde lading staat op naam van rederij CMA met 23.200 containereenheden.”

Na tien jaar van steeds grotere ontwerpen van 18.000 naar 24.000 TEU lijkt het schaalvergrotingsrace te vertragen. “Alphaliner presenteerde vorig jaar een studie over de schaalvoordelen van een lengte van 425 meter met 26 rijen containers in de breedte bovendeks. Voorlopig zijn er nog geen orders voor zo’n ‘gigamax’ van 28.840 TEU geplaatst of in voorbereiding.”

Dit jaar verwachten we een verdere toename met 20% tot een jaarvolume van 1,2 miljoen TEU

Recordvolume

Ook zonder de uitschieter van dit recordschip is het bij CSP Zeebrugge ongezien druk. Augustus was een nieuwe recordmaand met 105.700 TEU, een verbetering met meer dan 20 procent ten opzichte van augustus vorig jaar. Het vorige record van 103.100 TEU dateerde pas van juni. “Na de spectaculaire groei van 53% in 2021 verwachten we dit jaar een verdere toename van 20% tot een jaarvolume van 1,2 miljoen TEU”, zegt managing director David Liu.

De fusiehaven Antwerpen-Zeebrugge werd in het eerste halfjaar de dertiende grootste containerhaven ter wereld. De toevoeging van Zeebrugge leverde één plaats winst op voor het voorheen zelfstandige Antwerpen.

Bargeterminal

Voor het behandelen van zulke grote volumes zijn voortdurend extra havenarbeiders en materiaal nodig. “We verhoogden al vijf van de zeven kranten voor het behandelen van deepsea schepen en breidden onze verharde yard uit. Nu investeren we verder in een exclusieve terminal voor feeders (kleine zeeschepen) en barges (voor Schelde- en binnenvaart). Hiervoor gebruiken we de 300 meter lange dwarskade van het Albert II-dok. Sinds vorige week staan daar twee mobiele Gottwaldkranen met een reikwijdte van 51 meter en 125 ton hefkracht. Hiermee antwoorden we op de stijgende vraag voor hinterlandontsluiting via het water. En we verwachten nog verdere investeringen in terminaluitbreiding en integratie van logistieke diensten”, besluit Liu.