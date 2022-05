Containerkraan ook zonder dynamiet tegen de grond

Zaterdag werd in Zeebrugge de versleten portaalkraan nummer zes van het Westerhoofd tegen de grond gewerkt. Dit was de voorlaatste kraan van de voormalige terminal Container Handling Zeebrugge (CHZ). In tegenstelling tot bij vorige sloopbeurten werd deze keer geen dynamiet gebruikt. Er werd gekozen voor een techniek van het verzwakken van de constructie met snijbranders. Op de werkvloer waren vrachtwagenladingen zand gegoten om de klap op te vangen.

Het tijdstip van de operatie verscheen vorige week in de scheepvaartberichten en werd vrijdagmorgen in deze krant overgenomen. Toch probeerde het havenbestuur diezelfde namiddag nog pers en publiek te misleiden. “De sloop is uitgesteld”, kreeg onze correspondent te horen.

Persdienst had ‘gemold’

Groot was de verrassing toen zaterdag buurtbewoners en andere toeschouwers beelden van de inzakkende kraan deelden op de sociale media. Ze hadden die genomen vanop de openbare wandelpromenade aan de overkant van de havengeul. Dat uitkijkpunt bevindt zich op een veilige afstand van meer dan 500 meter.

De persdienst van Port of Antwerp-Bruges gaf maandagmorgen toe dat ze in de communicatie had ‘gemold’. “De verantwoordelijken wilden vermijden dat er kijkers in de buurt kwamen omdat de aannemer een nieuwe techniek gebruikte. Ze stelden een ruime veiligheidsperimeter in en vanuit Zeebrugge werd ons gevraagd om te communiceren dat de sloop was uitgesteld.”

Veiligheidsrisico

Wanneer de laatste kraan tegen de vlakte gaat, kan of wil het havenbestuur niet zeggen. Voor zover we dat na deze misleiding nog mogen geloven, natuurlijk. Want zelfs al was het misschien een goed bedoelde leugen om bestwil, dit werpt een smet op de onlangs met veel tamtam gestarte campagne ‘Zij aan zij’ voor een betere, open vertrouwensrelatie met de omwonenden. De Mol is een spelletje op tv, geen handleiding voor communicatie met burgers.

Ten slotte, als er werkelijk een groot veiligheidsrisico was: waarom werden dan niet de wandelpromenade afgesloten en de nabije bebouwing ontruimd?