Bunkertanker vult grootste drijvend droogdok

De voorbije weken ontving het grootste drijvende droogdok van België zijn grootste schip ooit: de 122 meter lange bunkertanker (bevoorradingsschip) Fortuna I. Flanders Ship Repair nam het drijvende droogdok twee jaar geleden over van een scheepswerf in het Noorse Alesund. Het ligt in het Verbindingsdok in de achterhaven en is te bewonderen vanop de Verbindingsbrug. De Fortuna I van brandstoffengroep Harvest Energy vaart onder de Belgische vlag en heeft Zeebrugge als thuishaven.