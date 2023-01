Bouw Scheldetunnel in Zeebrugge gaat van start

In Zeebrugge is maandag gestart met de bouw van de Scheldetunnel, een belangrijk onderdeel van de Oosterweelverbinding. Het aannemersconsortium COTU zal er de komende twee jaar acht betonnen tunnelelementen bouwen. Begin 2025 worden de elementen naar Antwerpen gebracht via het water.

De voorbereidingen voor de Scheldetunnel gingen in 2021 van start, met het uitgraven van een bouwdok in Zeebrugge. Die locatie werd bewust gekozen. “Lantis maakt een tijdelijk bouwdok, dat we overlaten aan Port of Antwerp-Bruges eens de werken klaar zijn. Het havenbestuur kan op onze werken verder bouwen om de haveninfrastructuur verder uit te breiden”, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis.

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) benadrukt het belang van het Oosterweelproject voor de regio. “Tal van West-Vlaamse bedrijven zijn betrokken bij dit uitdagende project. Eens de tunnelelementen vertrokken zijn naar Antwerpen, blijft er hier een nieuwe kademuur over die de haven zal gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de havenactiviteiten. Op die manier versterken we de positie van onze haven en verankeren we de lokale tewerkstelling.” “In Antwerpen zal de Scheldetunnel zorgen voor een enorme boost van de bereikbaarheid van onze haven en mobiliteit in de brede regio”, vult Antwerps havenschepen Annick De Ridder aan.

“Wij willen meer goederentransport over water. Daarom moeten we blijven investeren in de havens. Verder willen we een antwoord bieden op de fileproblemen die er nu zijn”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Eens de tunnelelementen klaar zijn, worden ze via het water naar Antwerpen vervoerd. “Het dok kan na de bouw van de tunnelelementen worden gevuld met water. Dan kunnen de elementen worden gesleept richting de Schelde in Antwerpen.”

De acht tunnelelementen die worden gebouwd, worden na 2025 afgezonken op de bodem van de Schelde. Het zou de bedoeling zijn om de tunnel zeker voor 2030 te kunnen openstellen. De totale kostprijs van de Scheldetunnel bedraagt 670 miljoen euro, waarvan de investering in het bouwdok 150 miljoen euro bedraagt.