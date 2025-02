BioFertiCol bouwt ultramoderne, circulaire meststoffenfabriek in Oostende: investering van 300 miljoen euro levert 125 jobs op

Vandaag werd het officiële startschot gegeven voor de bouw van de revolutionaire meststoffenfabriek van BioFertiCol in de haven van Oostende. Met een investering van meer dan 300 miljoen euro en de creatie van 125 jobs wordt deze ultramoderne site een van de grootste leveranciers van organische meststoffen in de Benelux en daarbuiten. De fabriek luidt een nieuw tijdperk in voor duurzame landbouw dankzij een volledig circulair proces dat geen afvalstoffen meer genereert en de CO₂-uitstoot drastisch verlaagt.

Deze investering speelt een cruciale rol in de vergroening van de Vlaamse landbouw- en voedingsindustrie. Door organische nevenstromen uit de voedingsindustrie te verwerken tot organische meststoffen, helpt BioFertiCol zowel de voedingsindustrie als de landbouw om strengere milieunormen te behalen en draagt het ook bij aan de bredere Europese Green Deal-doelstellingen.

Belangrijke vernieuwing

De innovatieve aanpak van BioFertiCol garandeert een minimale ecologische voetafdruk. De meststoffen die in de nieuwe fabriek worden geproduceerd, besparen significant op de CO2- uitstoot in vergelijking met traditionele kunstmest. Bovendien werkt het volledige productieproces volgens het nullozer-principe, wat betekent dat geen onnodige afvalstoffen worden geproduceerd en hergebruik centraal staat.

Om de impact op het milieu verder te reduceren, verloopt het transport grotendeels via waterwegen in samenwerking met De Vlaamse Waterweg en wordt er ook ingezet op de elektrificatie van het wegtransport. Autonoom varende watertrucks zullen instaan voor de aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten, terwijl voor aanvullend transport gebruik wordt gemaakt van elektrische vrachtwagens.

Ook binnen de productiefaciliteit zelf worden de meest moderne technieken toegepast om energie te besparen en circulair te werken. Alle gebruikte proceswaterstromen worden volledig gerecupereerd en gefilterd via een biofiltersysteem. Daarnaast wordt ook de lucht in de productieruimte gefilterd en gezuiverd om geen uitstoot te veroorzaken.

Sterke samenwerkingen en strategische positionering

Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren, werkt BioFertiCol nauw samen met toonaangevende partners uit verschillende sectoren. De fabriek wordt gebouwd door een samenwerkingsverband van aannemer Cordeel uit Temse en machinebouwer Meyland uit Adegem, twee bedrijven met expertise in duurzame industriële bouwprojecten. Bovendien worden de mogelijkheden van een industrieel stoomnetwerk verkend, waarbij restwarmte slim wordt hergebruikt in de productieprocessen. Met haar strategische ligging in de haven van Oostende speelt de fabriek een sleutelrol in de circulaire economie en draagt ze bij aan de verduurzaming van de bredere voedings- en landbouwindustrie. BioFertiCol zal samenwerken met toonaangevende bedrijven uit de Vlaamse voedingsindustrie om hun nevenstromen te verwerken tot organische meststoffen.

© Port Oostende

Een visie op de toekomst

“Met deze fabriek zetten we een nieuwe standaard in duurzame landbouwproductie,” zegt Ghislain Collin, COO van BioFertiCol. “We combineren technologische innovatie en circulaire principes om de voedings- en landbouwsector een toekomstbestendige oplossing te bieden. Deze investering is niet alleen van belang voor onze groei, maar ook voor de toekomst van duurzame voedselproductie in Vlaanderen en Europa.”

“Ondernemen in een snel veranderende markt vraagt moed, visie en doorzetteringsvermogen. We zijn bijzonder verheugd BioFertiCol te mogen verwelkomen, die met vastberadenheid en innovatie, van reststromen opnieuw waardevolle grondstoffen maken. Dit is niet alleen goed voor de circulaire economie, maar ook voor de brede maritieme sector en de regio als geheel”, zegt Dirk Declerck, CEO Haven Oostende.

© Port Oostende

Naast de ecologische voordelen creëert het project ook een belangrijke economische meerwaarde voor de regio. De bouw en exploitatie van de fabriek zullen 125 directe en indirecte jobs genereren, van hoogtechnologische profielen tot logistieke functies.

Met deze investering zet BioFertiCol een grote stap vooruit in de transitie naar een duurzamere landbouw. Door in te zetten op innovatie, circulariteit en samenwerking, positioneert het bedrijf zich als een pionier in de Europese circulaire economie van organische meststoffen.