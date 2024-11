Bijna 100.000 ton stenen vanuit Noorwegen via haven van Oostende voor bouw nieuw windmolenpark in Frankrijk

Haven Oostende zet een nieuwe stap in haar positie als cruciale schakel in de blauwe economie door ondersteuning te bieden aan het windturbineparkproject voor de kust van Le Tre port in Frankrijk. Vanaf week 48 zal DEME hiervoor stenen aanvoeren via de haven van Oostende. Ze nemen hiervoor 2 hectare op de REBO-terminal in.

Het project omvat de aanvoer van bijna 100.000 ton stenen vanuit Noorwegen, die via de haven van Oostende worden voorbereid en opnieuw afgevoerd. Deze stenen zijn essentieel voor het verankeren van de torens (monopiles) van windturbines.

In het verleden richtte Haven Oostende zich voornamelijk op projecten binnen het Belgische deel van de Noordzee. De toekomstige projecten in de Prinses Elisabeth-zone, waarvoor Haven Oostende zich momenteel voorbereidt, liggen echter nog enkele jaren in het verschiet. Met het windturbineparkproject voor de kust van Le Tre port zet Haven Oostende nu ook verdere stappen op internationaal niveau op het vlak van offshore windenergie.

Strategische positie

Deze ontwikkelingen bevestigen de strategische positie van Haven Oostende binnen de blauwe economie en haar rol als logistiek knooppunt voor offshore windenergieprojecten in de Noordzee. De samenwerking benadrukt de toewijding van Haven Oostende aan duurzame energieoplossingen en versterkt haar positie in het Vlaamse havenlandschap. Bovendien wordt de herorie ntatie van de REBO-terminal, van een offshore windterminal naar een polyvalente zwaarlastterminal, hiermee verder ondersteund.

Dirk Declerck, CEO & Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Met dit project bevestigen we onze strategische positie binnen de blauwe economie. Onze infrastructuur en expertise maken van Haven Oostende een cruciale partner voor offshore windenergieprojecten, zowel in België als internationaal.”

Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “Haven Oostende zet zich continu in voor groeiende activiteiten, met speciale aandacht voor de blauwe economie en de nichemarkten waarop we ons richten. Dergelijke projecten versterken onze haven en creëren extra werkgelegenheid.”