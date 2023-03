Belgische zeevisserij herleeft in 2022: grotere aanvoer, hogere prijzen

In 2022 werd 13.217 ton vis verkocht in Belgische havens, tegenover 11.901 ton in 2021. Dat is een stijging van 11,1 procent, zo blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Deze aanvoer door Belgische vaartuigen was goed voor een omzet van 79,5 miljoen euro of een stijging met 30,7 procent tegenover de 60,8 miljoen euro in 2021. De hogere omzet is een direct gevolg van de hogere gemiddelde prijs van 6 euro per kg. Dat is een stijging met 17,7 procent tegenover 2021.

De Belgische zeevisserij zet zijn herstel van 2021 dus verder na een sterk afwijkend 2020. In dat jaar werden als gevolg van de coronacrisis zowel de export als de afzet naar lokale markten en horeca sterk verstoord. Sindsdien stellen we vast dat de Belgische vaartuigen opnieuw meer vis aanbieden in de Belgische havens en minder in het buitenland aanlanden. Voor een deel is dat te wijten aan lagere quota in andere Europese havens, zoals het lagere quotum voor kabeljauw in Denemarken.

Daarnaast zijn vooral de stijgende kosten en de gestegen voedselprijzen de oorzaak van de betere prijzen.

97 procent aanvoer in havens Zeebrugge en Oostende

De hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis blijft het grootst in de haven van Zeebrugge, met 50,6 procent van alle vis. Het aandeel van de haven van Oostende steeg van 41,9 procent naar 46,8 procent. De haven van Nieuwpoort heeft een beperkt aandeel van 2,6 procent.

Topaanvoer garnalen

In 2022 was er een topaanvoer van garnalen met 855 ton, of een stijging met 136,2 procent, met nagenoeg behoud van prijs (5,4 euro per kg). Tong is de voornaamste doelsoort in de Belgische visserijsector. De Belgische veilingen konden ondanks de iets verminderde aanvoer van tong (-2,5 procent) toch een goede markt realiseren met veel potentiële kopers. Tong kende een prijsstijging met 32,2 procent. De vis blijft zo goed voor de helft van de gerealiseerde omzet in de Belgische zeevisserij.

Schol, jarenlang de tweede beste leerling van de klas, wordt zowel in hoeveelheid als in waarde teruggedrongen door inktvis. De aanvoer aan inktvis van maar liefst 2033,5 ton, kende een uitzonderlijke toename met 103,8 procent. Ook voor de omzet is de inktvis de tweede belangrijkste vissoort in België, met een gemiddelde prijs van 4,1 euro per kg .

Er zijn meerdere verklaringen voor de stijging van deze aanvoer : ten eerste is inktvis veel makkelijker te vangen in onze wateren dan in het verleden, omdat deze soort meer voorkomt in de wateren die door de Belgische visserijsector worden bevist. Ten tweede is er ook een markt aan een relatief vrij gunstige prijs, wat maakt dat inktvis voor enkele vaartuigen een seizoensgebonden doelsoort geworden is. En ten derde: de inktvis is niet aan visquota onderworpen.

Voor schol viel de aanvoer in 2022 terug met maar liefst 21,5 procent. De betere prijs (+25 procent) zorgde bij deze vis voor het behoud van de omzet. De aanvoer van rog herstelde zich met 20,5 procent, maar de prijs herstelde zich naar 2,5 euro per kg.