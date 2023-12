Belgische vissers mogen tot eind 2023 niet meer op kabeljauw vissen

Het visquotum van kabeljauw is bereikt en daarom mogen Belgische vissers niet langer op kabeljauw vissen. Die maatregel van het Vlaams departement Visserij gaat vanaf woensdag middernacht in en geldt tot 1 januari 2024. Vissers kunnen nog wel op andere soorten vissen, maar ze mogen geen kabeljauw in hun netten hebben. Daarom wordt er in het zuiden van de Noordzee een uitzondering gemaakt voor garnaalvissers.

Binnen de visserij wordt met quota gewerkt per zee en per soort. Er mogen dus maar bepaalde aantallen worden gevist in bepaalde zeegebieden. Over die quota wordt jaarlijks onderhandeld op Europees vlak. Voor kabeljauw in de Noordzee is zo een stijging onderhandeld voor 2024 met 12 procent tegenover dit jaar. Dat komt omdat de vissoort het goed doet in de Noordzee.

“Er is meer kabeljauw aanwezig. En dat merken onze vissers nu ook. Zo goed zelfs dat het huidige quotum voor dit jaar daar bereikt is. Zodra het quotum voor één soort opgebruikt is, kan daar niet meer gevist worden”, zegt minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V).

Vissers mogen dus niet langer vissen op kabeljauw, maar ook als er op andere soorten wordt gevist en er zit toch kabeljauw in de netten, vormt dat een probleem. “Dat heeft een grote impact op onze vissers, ook op zij die bijvoorbeeld op garnalen en inktvis vissen”, zegt Crevits. “Omdat garnaalvissers en kustvissers niet in het noordelijke deel van de Noordzee actief zijn en hierdoor weinig kabeljauw vangen, wordt voor hen nog voor middernacht een uitzondering voor garnalen ingesteld. Net om deze situaties te vermijden, heb ik vorige week nog gevraagd in de Europese raad om rekening te houden met de ervaring van de vissers én om recente cijfers te gebruiken.”

Bij de vissers heerste aanvankelijk wat paniek na de mededeling, maar de Rederscentrale stelt gerust. “We zitten zo goed als aan het quotum dus vissers moeten er alles aan doen om geen kabeljauw meer op te vissen. Dat wil niet zeggen dat ze tot het einde van het jaar niet meer mogen uitvaren. Er heerste even wat verwarring, maar die duidelijkheid is er nu. Paniek is bij deze niet meer nodig. Garnaalvissers kunnen met het oog op de feestdagen bijvoorbeeld nog gewoon uitvaren”, zegt directeur Emiel Brouckaert dinsdagavond.