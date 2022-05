Belgische vissers halen recordvangst afval aan wal

Belgische vissers hebben vorig jaar 65 ton vuilnis aan wal gebracht in het kader van Fishing for Litter. Dat is een project waarmee vissers in Europese havens zich inzetten voor het milieu. Het gaat om een verdrievoudiging van de hoeveel afval in vergelijking met 2020, zo bleek maandag tijdens een bezoek van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan de visveiling in Zeebrugge.

Fishing for Litter gebeurt op vrijwillige basis. De vissers gooien het afval dat in hun netten terecht komt, niet terug overboord, maar droppen het in een big bag. Eenmaal terug op de kade wordt de zak gewogen en geregistreerd en verhuist de inhoud naar het containerpark. De vissers kunnen het afval ook achterlaten in andere Europese havens die meestappen in het project.

In ons land ging Fishing for Litter in 2016 van start. In 2017 brachten de Belgische vissers 2 ton afval aan land. Dat aantal steeg jaar na jaar, om vorig jaar af te kloppen op 65 ton vuilnis. Ook het aantal deelnemende schepen steeg op een jaar tijd van 23 naar 37.

“Het toont dat onze vissers zich willen inzetten om onze Noordzee proper te houden. Ik wil hen bedanken voor hun inspanningen”, aldus minister Van Quickenborne. “Maar we mogen niet op onze lauweren rusten”, waarschuwt hij. “Wat zij opvissen, is slechts een klein deel van het afval in onze Noordzee. De hele maatschappij moet beseffen dat het dumpen van afval not done is.”

De minister wijst voor de forse groei naar de inzet op sensibilisering en communicatie. Ook lanceerde de Rederscentrale, die het project coördineer, een smartphone-applicatie voor de deelnemende vissers. Daarop kunnen ze efficiënt en zonder veel tijdsverlies signaleren welk soort afval ze waar en wanneer aan wal zullen brengen. “Onze doelstelling is om op korte termijn het gros van de vloot te motiveren om gedurende elke zeereis consequent afval aan boord te nemen en dit correct te registreren”, aldus adjunct-directeur Sander Meyns van de Rederscentrale.