Belgische marktleider in ThermoWood® breidt verder uit in de haven van Oostende

ThermoWood® zit in de lift. Steeds vaker verkiezen mensen voor de bekleding van hun gevel het thermisch gemodificeerd hout van snelgroeiende, vaak lokale houtsoorten, boven tropisch hardhout. Dat merkt ook LDCwood, de enige Belgische producent van ThermoWood® die gevestigd is in Oostende. Ondanks tekorten en moeilijke marktomstandigheden verdubbelen ze hun jaarlijkse productiecapaciteit van 7.000 naar 15.000 kubieke meter.

ThermoWood® is een verduurzamingstechniek die 100 procent natuurlijk is, zonder toevoeging van chemicaliën. Het verhoogt de duurzaamheidsklasse van hout, tot zelfs duurzaamheidsklasse I voor sommige types. Finland, de bakermat voor bouwen met hout, is de grondlegger van ThermoWood®. Het procedé is gepatenteerd door de “International ThermoWood® Association”.

Bestand tegen vocht en insecten

Het grote voordeel om lokale, snelgroeiende houtsoorten te transformeren naar een zeer duurzaam product, zorgde de voorbije jaren in West- en Noord Europa voor een marktverschuiving in houten gevelbekleding.

ThermoWood®, al dan niet brandvertragend behandeld, is een populaire keuze van architecten geworden, omdat er geen onderhoud nodig is en het bestand is tegen vocht en insecten.

Vijf jaar geleden, in 2017, startten ze in de haven van Oostende met twee productie-ovens. Een jaar later volgde een derde. Nu verdubbelen ze hun capaciteit met de bouw van drie nieuwe ovens. De jaarlijkse capaciteit bereikt hierdoor 15.000 kubieke meter.

Mike Lemahieu, M.D. van LDCwood: “In 2017 sprongen we een beetje in het diepe. Met ‘we’, bedoel ik de twee partijen: Lemahieu Group en Decolvenaere Houtimport uit Gent die samen LDCwood uit de grond stampten. Met onze ervaring in de houtsector en een sterk geloof in het duurzame verhaal, zijn we in de beginjaren gestart met de modificatie van ayous. Al snel volgden andere houtsoorten zoals vuren, grenen, es, fraké en populier. Recent hebben we ook succesvolle tests gedaan met radiata pine.”

Maar net als andere bouwmaterialen, kampt ook de houtsector met tekorten, stijgende prijzen en onzekerheden. Gelukkig blijven ze er in Oostende koel onder: “Ik heb geen glazen bol, maar het is niet de eerste crisis in de houtsector die ik meemaak, en het zal ook niet de laatste zijn. De markt zal zich herstellen, daar ben ik van overtuigd.”

“Ondertussen doen we verder en blijven we innoveren. Klantenservice is zeer belangrijk voor ons. Onze klanten worden trouwens straks in de bloemetjes gezet. We geven een groot feest voor al onze klanten uit binnen- en buitenland.”

“We verwachten rond de 500 personen. Onder de naam KIITOS, wat ‘bedankt’ betekent in het Fins, willen we hen bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerkingen de afgelopen en de komende jaren.“