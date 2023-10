België tekent maritieme samenwerkingsovereenkomst met Verenigd Koninkrijk

Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt (Open VLD) heeft vrijdag een samenwerkingsakkoord gesloten met de Britse maritieme minister, barones Charlotte Vere of Norbiton. Het akkoord gaat voornamelijk over zogenaamde Green Shipping Corridors. Ook de beveiliging van de havens stond op de agenda tijdens een bezoek aan de haven van Antwerpen.

“België en het Verenigd Koninkrijk wensen samen in te zetten op milieuvriendelijke transportroutes tussen de Britse en Belgische havens”, klonk het bij kersvers minister Van Tigchelt. “Ons land speelt al vele jaren een voortrekkersrol bij de vermindering van zwavel- en stikstofemissies van schepen.” De Britse barones van haar kant wees op de lange en uitstekende handelsrelaties met ons land.

Uitstoot

De Britse minister bezocht voor de ondertekening het waterstoftankstation van CMB.TECH in de haven. Dat gebeurde in aanwezigheid van CEO Alexander Saverys. De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, en daar probeert CMB.TECH iets aan te doen door vaartuigen op waterstof te bouwen.

Eind 2021 ondertekende de voormalige minister van Noordzee tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow al de zogeheten Clydebank Declaration. Samen met 23 andere landen engageerde België zich om Green Shipping Corridors te creëren. Dat zijn maritieme routes tussen twee of meer havens waar minstens één schip volledig uitstootvrij vaart. Tegen 2025 moeten er wereldwijd minstens zes routes operationeel zijn.

Alternatieve brandstoffen

“Vandaag hebben we ons geëngageerd om samen met het Verenigd Koninkrijk groene corridors tussen onze beide landen mogelijk te maken”, stelde Van Tigchelt. “Door de korte en regelmatige trajecten zijn deze uitermate geschikt om alternatieve brandstoffen te gaan gebruiken.”

Het is officieel de ambitie om tegen 2030 zowel het aantal schepen per route als het aantal routes uit te breiden. Port of Antwerp-Bruges werkt samen Port of Montreal in Canada om een Green Shipping Corridor over de Atlantische Oceaan te creëren. North Sea Port in Gent ging vorig jaar een samenwerking aan met de Zweedse haven van Göteborg.

Veiligheidsnormen

Het overleg vrijdag tussen beide landen spitste zich verder toe op de International Ship & Port Facility Security Code, kortweg de ISPS-code. Die code reguleert welke veiligheidsnormen van toepassing zijn voor havens en havenbedrijven.

“Het uitbreiden van de ISPS-regelgeving op internationaal niveau zal een grote impact hebben op de slaagkansen van criminele organisaties om drugs, mensen of wilde dieren te smokkelen”, besloot Van Tigchelt. “Londen huisvest de zetel van de Internationale Maritieme Organisatie en kan hier dus een belangrijke rol in spelen.”