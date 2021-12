Balie voor havenarbeiders Zeebrugge gesloten door covid-19

Door het uitvallen van personeel wegens covid-19 blijft de balie van de werkgeverscentrale Cewez in Zeebrugge minstens nog tot eind volgende week gesloten. In het kantoor van Cewez in de Evendijk-Oost kunnen de meer dan 2.000 havenarbeiders terecht voor personeelsadministratie, opleiding, werkkledij en veiligheidsaspecten.

De werking is nu hard getroffen door de coronapandemie. “Door de veelvuldige uitval van het personeel wegens Covid-19 en ter bescherming van de havenarbeiders die langskomen, zien wij ons genoodzaakt om de balie te sluiten tot voorlopig vrijdag 7 januari”, luidt een mededeling op de website. Bij Cewez werken een twintigtal bedienden waarvan bijna de helft instaat voor de baliewerking.

Maatregelen

Er zijn maatregelen genomen om de havenarbeiders niet in de kou te laten. Het kantoor blijft telefonisch bereikbaar en na afspraak kan noodzakelijke veiligheidskledij afgehaald worden. De resterende, niet afgehaalde prestatieboeken worden per post opgestuurd.

Maar het activeren van het paswoord op de smartphone of tablet – voor de elektronische personeelsadministratie – wordt tijdelijk gestopt. Ook wordt de jaarlijkse plafonnering van de kledijpunten uitgesteld van 31 december naar 28 februari 2022.