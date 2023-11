Baggerwerken op Kanaal Ieper-IJzer van start: “Eendenkroosproblematiek oplossen”

Een aannemer zal in opdracht van de Vlaamse Waterweg het Kanaal Ieper-IJzer baggeren. In een eerste fase wordt 6.000 m³ slib bovengehaald over een afstand van 1,5 à 2 km. De investering van 1,5 miljoen euro moet het probleem van het eendenkroos oplossen én vrachtverkeer via water en boottoerisme stimuleren.

De aannemers Braet nv en Ghent Dredging nv begonnen op 6 november met het verwijderen van het slib op de bodem van het kanaal in de jachthaven van Ieper. Dat gebeurt met een kraan op een drijvend ponton. Het slib wordt in beunbakken naar de oever gebracht en daar overgeladen om afgevoerd te worden naar het binnenland. De schepen in de haven van Ieper moeten tijdelijk een andere aanmeerplaats innemen tijdens de baggerwerken. Op de Oostkaai is er tijdelijk enkel eenrichtingsverkeer mogelijk.

Opgehoopt slib

“Aan deze werken is een heel traject voorafgegaan”, weet voorzitter Koen Anciaux van de Vlaamse Waterweg nv. “De werken waren eigenlijk gepland voor volgend jaar maar de burgemeester heeft zodanig hard aan mijn mouw getrokken, dat we ze toch prioriteit gegeven hebben. De vorige baggerwerken dateerden immers al van 2008 en het is belangrijk dat er steeds meer transport van de weg naar het water gebracht wordt. Op dit kanaal gebeurt dit veel te beperkt omdat door het opgehoopte slib de diepte van het kanaal verminderd is. Door te baggeren zal de scheepvaart gestimuleerd kunnen worden. Ik denk dat het belangrijk is dat de bedrijven op de industriezone ervan overtuigd worden dat er een mogelijkheid is om dat te doen. Ook het watertoerisme krijgt hierdoor een duwtje in de rug.”

Waterafvoer

Het baggeren is niet alleen noodzakelijk voor de scheepvaart maar ook voor de waterafvoer. “Belangrijk is ook dat dit kanaal dient om bij overvloedige regen – zoals de afgelopen dagen – het water terug naar de IJzer te brengen”, vervolgt Koen Ancieaux. “Als het gebaggerd is, zal dat vlotter gaan. Ook de problematiek van groenalgen en eendenkroos wordt op die manier aangepakt. De organismen in het slib zijn mee de oorzaak van eendenkroos en blauwalgen in het water. Die leiden dan weer vooral in de zomer tot vissterfte en problemen voor de scheepvaart.”

Site met veel potentieel

“De jachthaven is een bijzondere plek in Ieper”, beklemtoont de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Een site met veel potentieel, waar ondertussen de voorbereidingen zijn gestart om dat nog meer tot zijn recht te laten komen en er meer een belevingsomgeving van te maken. Uiteraard zal water dat er proper uitziet en waar de pleziervaart meer ruimte krijgt, alleen maar een grotere meerwaarde geven. We zijn bijzonder tevreden dat De Vlaamse Waterweg de werken prioritair aanvangt. In regionaal mobiliteitsplan was dit ook opgenomen.”

Eendenkroos en blauwalgen

Schepen van Leefmilieu Valentijn Despeghel (Vooruit) is dan weer blij dat ook de ecologische problemen met het slib aangepakt worden. “Al tien jaar dat we problemen begonnen te hebben met dat slib. De voorbije jaren werden vanuit onze stad al heel wat inspanningen gedaan om kroos en blauwalgen te voorkomen. Deze grote werken zullen de situatie nu ten gronde aanpakken”, zegt Despeghel. “De blauwalgen en het eendenkroos voeden zich immers met stikstof en fosfor die in het slib zitten. In combinatie van de rietzones die we aanlegden op de taluds zullen de baggerwerken het ecosysteem en dus het visbestand zeker ten goede komen.”

Vispaaiperiode

“De keuze van de periode om de werken uit te voeren is niet toevallig”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg. “In januari of februari zouden de werken moeten beëindigd zijn. Dat betekent dat we het doen buiten het toeristisch vaarseizoen, maar ook op het moment dat er geen vispaaiperiode is. We laten de natuur en de recreatie dus met rust. De afstand die wordt aangepakt is ongeveer 1,5 à 2 km. De diepgang zal opnieuw vergroten tot circa 2 meter.”

Weinig stroming

“De situatie in Ieper is uniek omdat je weinig stroming hebt en een heel actieve beleving met de jachtclub en de hengelaars die aanwezig zijn”, zegt afdelingshoofd Lieven Dejonckheere. “Dit geeft de mogelijkheid om pionierswerk te doen met de aannemers. Zo werd het materiaal om het eendenkroos weg te nemen hier ontwikkeld. Wij werken ook samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om die kroosproblematiek op een wetenschappelijk onderbouwde manier op te lossen.”

Op de foto zien we v.l.n.r. Paul Denaeyer (penningmeester jachthaven), Valentijn Despeghel (schepen van Leefmilieu), Steve Salomez (hengelaar), Emmily Talpe (burgemeester), Koen Anciaux (voorzitter Vlaamse Waterweg), Chris Danckaerts (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Waterweg), Jean-Baptiste Braet (hoofdaannemer) en Wim De Schipper (Ghendt Dredging) en Lieven Dejonckheere (afdelingshoofd Regio West Vlaamse Waterweg). (Foto TOGH)