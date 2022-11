Autoterminals in Zeebrugge afgeladen vol

De autoterminals in Zeebrugge zijn volledig verzadigd en dreigen vast te lopen. De oorzaak is dat de autofabrieken volle bak hun productieachterstand van de voorbije twee jaar inhalen. Maar er zijn te weinig schepen beschikbaar om de Europese export af te voeren én te weinig trucks om de import uit Azië hier te verdelen. De autoterminals zitten in het midden van die twee stromen.

“Door die congestie komt de vlotte verwerking van de wagens in het gedrang”, zegt managing director Marc Adriansens van International Car Operators (ICO) donderdag tegen het havenmagazine Flows.be.

Nieuwe aanvragen

“Onze 250 hectare parking in Zeebrugge staat zo goed als vol. We doen wat we kunnen om operationeel te blijven en de bestaande klanten te bedienen. Maar nieuwe aanvragen van automerken en andere havens – bijvoorbeeld uit de volgelopen Duitse Bremerhaven – moeten we weigeren.”

“We kunnen nog een beetje schuiven met onze terminal van 125 hectare in Antwerpen maar ook die staat zo goed als vol. Dat is eveneens het geval bij de andere logistieke bedrijven dus we kunnen elkaar zelfs niet uit de nood helpen.”

Bijkomende terminal

Dat wordt bevestigd door general manager terminal Emmanuel Van Damme van Wallenius Wilhelmsen Solutions in Zeebrugge. “Onze Canadaterminal van 50 hectare staat volledig vol. Wij zijn onlangs gestart met het aanleggen van een bijkomende terminal van 49 hectare. Daarvan is al een eerste stuk klaar en ook dat staat volledig vol.”

De sector verwacht dat de drukte ook volgend jaar zal aanhouden. “De Chinese merken zijn in opmars in de Europese automarkt. In tegenstelling tot Europese wagens die direct over land naar de eindklant gaan, kunnen de Chinese auto’s niet anders dan per schip in Europa aankomen. Dat kan niet anders dan via de havens gebeuren”, zegt Adriansens. Zeebrugge staat als grootste autohaven ter wereld op de eerste rij om Chinese wagens te ontvangen.