Allereerste ‘groene’ waterstoffabriek verschijnt

In de achterhaven rijzen de muren op van Hyoffwind, de eerste fabriek van groene waterstof in België. “Op een beurs in Parijs hoorde ik dat ons project internationaal uniek is”, zegt ceo Stephan Windels. De productie start midden 2026 maar er zijn nog veel vragen over dit pionierswerk.

De zaal van het ABC-gebouw liep vol voor een infosessie over waterstof in Zeebrugge, georganiseerd door Stad Brugge in samenwerking met Port of Antwerp-Bruges en VIVES Hogeschool. Blikvanger was Hyoffwind, de fabriek voor ‘groene’ waterstof gemaakt met elektriciteit van offshore windparken. “Na zeven jaar voorbereiding zijn we nu volop aan het bouwen. De productie start midden 2026”, vertelt ceo Stephan Windels van Virya H2.

Dit is een initiatief van de Colruyt Groep en Korys, het investeringsfonds van de familie Colruyt, met als partners bouwbedrijf BESIX, industrieel technologiebedrijf John Cockerill, de Duitse wereldspeler in industriële gassen Messer en Hyoffgreen, een investeringsfonds van Vlaamse gemeenten. De Vlaamse Regering kende 30 miljoen euro strategische innovatiesteun toe. De kostprijs werd vorig jaar op 80 miljoen euro geraamd.

Tankwagens

Een elektrolyser zal met elektriciteit van offshore windparken uit water (H2O) het waterstof (H2) van de zuurstof (O) afsplitsen. Hyoffwind zal een gedeelte van het waterstofgas samendrukken om met tankwagens af te voeren. “Daarnaast zullen waterstofgas rechtstreeks op het aardgasnet sturen. Over de verkoopprijs en wat de klanten ermee gaan doen, bestaan nog geen zekerheden. We willen eerst en vooral kennis en ervaring opdoen.”

Stefan Van Laer van het waterstofteam van Port of Antwerp-Bruges ziet mogelijkheden om met groene waterstof de industrie te helpen decarboniseren: “De Antwerpse petrochemie gebruikt jaarlijks 500.000 ton waterstof als grondstof of hulpstof. Dat willen we zo veel als mogelijk vervangen door groene waterstof, hier gemaakt of met tankschepen ingevoerd.” (RJ)