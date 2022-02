Alle partijen akkoord over fusiedecreet havens Zeebrugge en Antwerpen

De Vlaams parlementaire commissie mobiliteit en openbare werken gaf groen licht aan het uitgewerkt voorstel van decreet om de havenfusie van Zeebrugge en Antwerpen technisch mogelijk te maken. Met het akkoord van vertegenwoordigers van alle partijen, zal dit nu worden voorgelegd aan volledige parlement. “Op 22 april hebben we bij de notaris afspraak voor het passeren van de akte.”

De Vlaamse parlementaire commissie voor mobiliteit en openbare werken boog zich dinsdagmiddag over een voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge. Dit was ingediend door Vlaams parlementsleden Annick De Ridder (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Mercedes Van Volcem (Open-Vld), Imade Annouri (Groen), Annick Lambrecht (Vooruit) en Maaike De Vreese (N-VA). Het voorstel van decreet werd unaniem goedgekeurd door alle commissieleden.

“Dit is een historisch decreet dat de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge technisch mogelijk moet maken”, zegt parlementslid Annick De Ridder, die voorzitter van de fusiehaven wordt. “Het is één van de laatste hordes die we sinds de start van de gesprekken begin 2019 moesten nemen. Vorige week gaf de commissie al goedkeuring voor een aanpassing van Havendecreet, dat net als dit specifieke fusiedecreet aan de plenaire zitting ter goedkeuring zal voorgelegd worden.”

MBZ verliest statuut havenbedrijf

De ken van het fusiedecreet betreft het omvormen van Havenbedrijf Antwerpen tot het enige havenbedrijf voor beide gebieden Antwerpen en Brugge-Zeebrugge. Dat zal juridisch gebeuren door een partiële splitsing van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ). Alle contractuele personeelsleden, de door Vlaanderen in concessie gegeven goederen en bijna het volledige vermogen van MBZ worden aan Havenbedrijf Antwerpen overgedragen in ruil voor de afgesproken 20 procent aandelen van het nieuwe Havenbedrijf Antwerpen-Brugge.

Nieuwe investeringen blijven gespreid over beide platformen

MBZ verliest zijn hoedanigheid van havenbedrijf en blijft – met een minimaal vermogen – enkel nog bestaan als werkgever van de vastbenoemde statutaire werknemers, die meteen ter beschikking worden gesteld van het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge. “Op deze manier bewaren we voor iedereen de sociale vrede”, stellen de indieners van het voorstel van decreet.

Fusiefeest in Antwerpen

“Niet onbelangrijk is dat nieuwe investeringen strategisch gepland worden in het belang van de hele haven en gespreid over beide platformen”, merkt Annick Lambrecht op. “Door een uniforme manier van werken beogen we zoveel mogelijk synergiën.” Annick De Ridder bevestigt: “Bovenaan het verlanglijstje staan de nieuwe Visartsluis in Brugge en de containeruitbreiding ECA in Antwerpen. Wat goed is voor Brugge, is voortaan ook goed voor Antwerpen.”

“We kregen ondertussen een goedkeuring van de Mededingingsautoriteit en van OVAM en een fiscale ruling zou onderweg zijn. Naast de goedkeuring van de havenfusie door het Vlaams parlement, is het aan de fusiepartners om te werken aan de aandeelhoudersovereenkomst en een charter. De afspraak is gemaakt op om 22 april bij de notaris de akte te laten passeren. Op 28 april vieren we het fusiefeest in de Waagnatie in Antwerpen”, zegt De Ridder.