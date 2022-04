8.000 nieuwe wagens geblokkeerd in haven van Zeebrugge

Op de parkings van autoterminaloperator ICO (International Car Operators) in de haven van Zeebrugge staan momenteel zowat 8.000 nieuwe wagens geblokkeerd. Het gaat om wagens die bedoeld waren voor Rusland, maar die vanwege de sancties niet verder verscheept mogen worden naar daar, en wagens die tegengehouden worden door rederijen zelf. Dat bevestigt Marc Adriansens, de managing director van ICO Zeebrugge.

De sancties tegen Rusland hebben ook een impact op de Belgische havens. In Zeebrugge zijn de sancties vooral te voelen in de autosector. Op de kades van ICO Zeebrugge staan duizenden voertuigen geblokkeerd. “Momenteel spreken we van 8.000 wagens en de helft daarvan zijn luxewagens die door eerdere sancties al geblokkeerd werden. Wij kunnen tot maximaal 10.000 voertuigen gaan. Onze parkings staan daarmee niet helemaal vol, maar we kunnen niet alles volzetten met geblokkeerde wagens”, aldus Adriansens.

Schepen omgeleid

Verschillende schepen worden daardoor ook omgeleid. “Er zijn schepen die worden omgeleid naar onder meer Bristol en Malmö. Er wordt ook gezocht naar nieuwe afzetmarkten.”

Voor ICO valt vanwege de sancties een trafiek van 120.000 wagens weg. “Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel zal veranderen, dus we zoeken naar andere plaatsen en alternatieve markten.”