55 ton zware sleepwagen gearriveerd in Maritiem Onderzoekscentrum in de Oostende

Klokslag 12 uur meerde donderdagmiddag in de Oostendse achterhaven aan het zwaaidok van het kanaal Oostende-Brugge een binnenschip met de sleepwagen bestemd voor het Watebouwkundig Laboratorium van het Maritiem Onderzoekscentrum.

Die sleepwagen van 23,5 meter breed en 55 ton zwaar is een volautomatisch treinstel dat scheepsmodellen tot 8 meter lengte door het water kan trekken. De sleepwagen rijdt boven een 174 meter lange en 20 meter brede sleeptank gevuld met water. Op die manier wordt het manoeuvreergedrag van scheepsrompen in ondiep water gesimuleerd en bestudeerd. De sleepwagen kwam via de binnenwateren van het constructiebedrijf Consmema in Zwolle in het noorden van Nederland.

Operationeel voorjaar 2023

“De combinatie van steeds grotere schepen en periodes van langdurige droogtes verhoogt de druk op de vaarwegen”, aldus Thibaut Van Zwijnvoorde, nautisch onderzoeker bij het Waterbouwkundig Laboratorium. “De sleeptank laat ons toe om samen met de UGent de nodige kennis verder uit te diepen. Een schip zal zich in ondiep water op binnenwateren en in havengebieden anders gedragen. Dat gedrag kunnen we met de sleeptank perfect stimuleren en onderzoeken.”

Tegen eind dit jaar is de sleepwagen volledig operationeel. Vanaf het voorjaar zullen zowel de sleeptank als het belendende golfbassin (30 op 30 meter) van het Maritiem Onderzoekscentrum die de invloed van golven, getijden en wind op schepen en andere objecten op zee kan meten, klaar zijn.