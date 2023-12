In 2023 werd er 238 ton vis aangeleverd in de Nieuwpoortse vismijn, dat is 36 procent minder gewicht dan vorig jaar. Hierdoor daalde de omzet van de vismijn met zo’n 23 procent.

Het natuurlijk aanbod van vis en garnaal is dit jaar sterk gedaald. Er werd slechts 47 ton dagverse garnalen geleverd, in 2022 was dat nog 110 ton. Bovendien was de aanvoer van zeebaars en tong minder dan vorig jaar.