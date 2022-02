13 miljoen euro Britse en Europese steun voor beveiligingsplan haven:“Eén controlekamer voor alle camera’s komt er nog dit jaar”

Met de financiële steun van de UK Border Force en Europa is een akkoord bereikt voor het installeren van één centrale controlekamer voor alle publieke en private camera’s. “Voor het totale beveiligingsplan verzamelden we sinds 2019 al ruim 13 miljoen euro steun”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “De maatregelen werken: het aantal aangetroffen transmigranten daalde vorig jaar van 7.000 naar 4.000.”

“Mijn ergste nachtmerrie is dat er vanuit de haven nog eens een dodelijke poging tot oversteek zou plaatsvinden, zoals de Vietnamese slachtoffers in een koeltransport in 2019”, zegt Tom Hautekiet. De CEO van het havenbestuur MBZ zal tegen het jaareinde iets geruster kunnen slapen. Tegen dan worden het publieke en private beveiligingsnetwerk in en rond Zeebrugge naar één centrale command & control room (CCR) geleid. Daar zullen private beveiligingsagenten dag en nacht de beelden van de camera’s en sensoren in gaten houden. Bij verontrustende signalen vanop het terrein zullen zij de politiediensten alarmeren.

Britse steun

De controlekamer is het sluitstuk van het Safe Harbour Plan Zeebrugge dat in 2018 werd opgesteld. “Ik heb lang moeten zagen maar uiteindelijk zijn we er geraakt”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Ons zogenaamde ‘vier schillen’-project is een model met vier ringen als veiligheidsbarrières. Sinds we in 2019 de eerste fondsen verwierven, werd het plan stapsgewijs uitgerold. Er kwam een sterke impuls sinds Tom Hautekiet in oktober 2020 de nieuwe CEO van het havenbestuur MBZ werd. We zien dat de maatregelen werken: het aantal geïntercepteerde en gecontroleerde transmigranten daalde van 7.000 naar 4.000 per jaar.” Een belangrijke factor in strijd tegen de economische en maatschappelijke schade van illegale transmigratie, zijn de inspanningen van de Britse overheid. “Sinds de 2019 konden we voor het beveiligingsplan voor 13 miljoen euro aan Europese en Britse steun verzamelen. Daarvan bestaat het leeuwendeel uit diverse pakketten van de UK Border Force voor totaal van 8,5 miljoen euro”, zegt Decaluwé. Dat geld ging naar onder meer intelligente camera’s en omheiningen, politievoertuigen, nachtkijkers, honden en mountainbikes voor versterkte controle in het havengebied.

Ik heb lang moeten ‘zagen’ maar we zijn er geraakt

Het havenbestuur toonde zich bereid om de controlekamer te huisvesten en operationeel te leiden. MBZ maakt in zijn gebouwen een ruimte vrij, voorziet uitrusting en software en zal de opdracht voor bemanning in de private markt zetten.

Tentenkampen

Het probleem van mensensmokkel spreidt zich uit van Zeebrugge tot De Panne, in de achtertuin van Calais. “Vorig jaar waagden niet minder dan 52.000 mensen, het dubbele van het jaar ervoor, een poging tot oversteek. Er vielen dikwijls slachtoffers te betreuren met als ergste voorbeeld het overlijden van 31 mensen op 24 november. Zowat 95 procent van de oversteken gebeurt met kleine bootjes vanop de Franse kust. Maar door de stroming strekken de gevolgen zich uit naar België”, verduidelijk Decaluwé.

“De jongste maanden zien we een verschuiving van de georganiseerde criminele activiteiten naar België. Vanuit de internationale informatiediensten vernemen we dat het fenomeen zich zal uitbreiden naar de hele Belgische kust. We moeten waakzaam zijn voor oversteekpogingen met bootjes tot honderd passagiers”, zegt korpschef Nico Paelinck van Politiezone Westkust.

Om aan de westkust het ontstaan van tentenkampen zoals in Calais te verhinderen, werd eind 2021 ruim een half miljoen euro uitgekeerd voor investeringen in onder meer drones, voertuigen, nachtkijkers en bijkomende ondersteuning van private bewaking.