10.000ste machine van Caterpilar

Het team van het European Caterpilar Equipment Processing Center verscheepte zijn tienduizendste machine van het jaar.

Deze activiteit zit verspreid over diverse locaties en terminals in België, waaronder voornamelijk bij Van der Vlist in Zeebrugge en daarnaast bij Wallenius Wilhemsen Solutions in Zeebrugge en Aertssen Logistics in Beveren. De Amerikaanse groep Caterpilar is ‘s werelds toonaangevende fabrikant van bouw- en mijnbouwapparatuur en diverse industriële motoren. (RJ/gf)