Hans Maddelein (Winkelen in Waregem) kijkt uit naar zomershopping: “Handelaars profiteren van samenwerking”

Hans Maddelein (55) kijkt als voorzitter van de vzw Winkelen in Waregem uit naar de zomershopping die vanaf vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni plaatsvindt. “Dit blijft toch een van de belangrijkste commerciële evenementen van het jaar in onze stad”, zegt hij.

Hans Maddelein houdt als zelfstandig orthoptist al meer dan twintig jaar Pearle Opticiens open in de Stormestraat. Al is hij bij andere handelaars vooral ook gerespecteerd als de man die al bijna even lang een leidende rol speelt in de middenstandsverenigingen van het centrum. Hij stond eerst aan het roer van Jong Unizo, nadien van Unizo vooraleer hij acht jaar geleden voorzitter werd van Winkelen in Waregem.

De zomershopping begint vrijdag. Is het moeilijk om handelaars uit verschillende winkelstraten met elkaar te laten samenwerken?

“De meesten zijn er nu van overtuigd dat iedereen er alle belang bij heeft om de handen in mekaar te slaan. Lang geleden lag dat anders. Dan had je de pandjes en de batjes in Het Pand, de braderie in de Stormestraat en de Jaarmarkt die aanvankelijk in de Stationsstraat plaatsvond. Die tijd dat winkelstraten elk afzonderlijk met initiatieven kwamen aanzetten, is gelukkig voorbij. Toen mij gevraagd werd om voorzitter te worden van Waregem Winkelstad (de vroegere naam van Winkelen in Waregem, red.) was die onderlinge samenwerking van de winkelstraten ook een belangrijke voorwaarde voor mij om toe te zeggen. Dat is ook de beste manier om shoppers naar je stad te lokken.”

Binnenkort gaat het volledig gerenoveerde winkelcentrum Het Pand opnieuw open. Zit de schrik erin bij de andere handelaars?

“Neen en daar is ook geen reden voor. Het grondig vernieuwde Pand zal weliswaar het paradepaardje van de stad worden, maar dat gaat ook afstralen op de omringende winkelstraten. Het kan er alleen maar voor zorgen dat er nog meer mensen naar Waregem afzakken om te winkelen.”

Kwatongen zeggen: Het Pand zit mooi vol, maar er is opnieuw meer leegstand in de Stormestraat en de Stationsstraat.

“Dat komt grotendeels omdat vijf handelaars tijdelijk een onderkomen kregen in de Stormestraat en de Stationsstraat en nu weer hun plaats innemen in Het Pand. Er is nu inderdaad een beetje leegstand, maar in opdracht van het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) en de stad zijn er op dit ogenblik gesprekken met verhuurders van winkelpanden bezig om hen ertoe aan te zetten hun huurprijzen te matigen. Uiteindelijk is leegstand voor niemand een goede zaak, ook niet voor verhuurders die dan geld mislopen.”

De vzw Winkelen in Waregem werkt nauw samen met de citycoach, al is dat wel om de haverklap iemand anders. Wat loopt er fout?

“De citycoach was tot voor kort te veel de persoon die zich enkel moest bezighouden met het uitwerken van het marketingplan van Waregem en deels de evenementen van Winkelen in Waregem op het getouw mocht zetten. Het stadsbestuur heeft begrepen dat die functie beter een ruimere invulling krijgt en dat een citycoach ook een soort van ombudsman moet zijn tussen de stad en de handelaars. Carl Dedeken, die nu drie maanden bezig is, lijkt me the right man in the right place. Met zijn Unizo-verleden (in Kruisem, red.) weet hij wat er leeft bij ondernemers. Inmiddels heeft hij ze in Waregem-Centrum ook zowat allemaal opgezocht en kan hij met kennis van zaken het stadsbestuur briefen. Daarnaast blijft hij ook de andere opdrachten uitvoeren.”

Je bent geboren en getogen in Ieper. Hoe ben je dertig jaar geleden in het vijftig kilometer verder gelegen Waregem terechtgekomen?

“Er was begin jaren 90 een pand vrijgekomen in de Stormestraat waar ik als opticien zou kunnen starten, een overname van een bestaande optiek. Het was kiezen tussen Waregem en Veurne waar ik ook mogelijkheden had. Waregem sprak evenwel meer tot de verbeelding. Bovendien ging mijn vrouw, die toen in Kooigem woonde, hier toen graag op stap met haar vriendinnen. Dat zal ook wel een beetje meegespeeld hebben om naar hier te komen.” (lacht)

Wist je als nieuwkomer vlot je weg te vinden toen je hier neerstreek?

“Dat ging vrij gemakkelijk, ook dankzij de goede raad van Rik Ghistelinck, toen secretaris van het NCMV (nu Unizo, red.). Hij overtuigde me om lid te worden van de middenstandsorganisatie. Ik herinner me dat hij daarbij toen het volgende zei: Ofwel ga je mee in het Waregemse verhaal en stel je je open voor wat op je afkomt en dan zit je hier over twintig jaar nog. Ofwel doe je dat niet en ben je hier over twee jaar weer weg. Het was een boodschap die bijzonder duidelijk was en die ik me ter harte heb genomen. Ik heb hier niet alleen mijn zaak kunnen uitbouwen, maar heb aan mijn engagementen bij de middenstandsverenigingen ook een mooie vriendenkring overgehouden.”

Info: zomershopping van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni in de winkelstraten in het centrum van Waregem.