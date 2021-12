Hangar K moet hart van educatieve technologie worden: “De sector groeit wereldwijd, Vlaanderen mag niet achterblijven”

West-Vlaanderen moet de draaischijf worden voor de ontwikkeling van educatieve technologie, kortweg Edtech. Dat is de ambitie die Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) heeft voor Hangar K. De Kortrijkse incubator zal de komende jaren uitgroeien tot hét Vlaams innovatiecentrum voor digitaal lesmateriaal voor onderwijs en andere opleidingen. Bedoeling is om straks ook internationaal uit te pakken met de Edtech-sector.

De coronacrisis heeft de digitalisering van het onderwijs een flinke boost gegeven. Fysiek onderwijs is lang niet meer de enige manier om les te geven, meer en meer vinden zowel leerlingen als leerkrachten de weg naar digitale lespaketten, met online video’s, oefeningen en toetsen en zelfs virtuele klaslokalen. Maar ook bedrijven maken almaar vaker gebruik van digitale technologieën voor opleidingen.

Wetenschappelijk know-how in regio

De Edtech-sector staat internationaal gezien al vrij ver, maar is in Vlaanderen nog relatief klein. “We hebben wel wat troeven in huis, maar het potentieel wordt onderbenut”, klinkt het in een recent Voka-rapport. Net daarom neemt minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) het initiatief om van onze provincie de draaischijf voor de ontwikkelingen op vlak van educatieve technologie te maken.

Minister Crevits kijkt in haar zoektocht heel duidelijk richting Hangar K, de incubator op Kortrijk Weide, als hét centrum bij uitstek om een voortrekkersrol te spelen op vlak van Edtech. “West-Vlaanderen is omwille van haar sterk ondernemerschap en de aanwezigheid van de wetenschappelijke know-how dé regio om een sterke Edtech-sector uit te bouwen”, stelt de minister. “Iedereen die op een of andere manier bezig is met educatieve technologie is straks welkom in Hangar K. Daar voorzien we de nodige faciliteiten om te experimenteren en samenwerkingen op te zetten. We hopen dan ook op korte termijn zoveel mogelijk bedrijven aan te trekken. De sector groeit wereldwijd, Vlaanderen mag niet achterblijven.”

De doelstelling bestaat erin om nieuwe educatieve technologieën zo snel mogelijk tot in de Vlaamse klassen te krijgen en binnen de brede sector van het levenslang leren te integreren. Volgens minister Crevits zal de verdere uitbouw vanuit Hangar K ook nieuwe onderzoekers en ondernemers vanuit het buitenland aantrekken en zorgen voor extra start-ups en spin-offs die op hun beurt dan weer extra jobs creëren.

1,8 miljoen euro

De onderzoeksgroep Itec van de KU Leuven campus Kulak Kortrijk zal samen met Hangar K een cruciale rol opnemen. Vandaag al bouwt Kulak vanuit Kortrijk aan de toekomst van de Edtech-sector in het onderzoeks- en innovatieprogramma Smart Education. Ook het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen in de regio versterkt de wetenschappellijke kennis. Piet Desmet, hoofd van Itec, is alvast overtuigd. “Met dit initiatief zet Vlaandere resoluut in op de digitale transformatie van het onderwijs, opleiding en training”, zegt hij. “Dat is een van de belangrijkste uitdagingen voor onze huidige kennismaatschappij.”

De Vlaamse regering voorziet 1,8 miljoen euro, verspreid over de komende drie jaar, voor de realisatie en uitvoering van het Edtech-project. De subsidie wordt verdeeld tussen de KU Leuven voor onderzoek en Hangar K voor de uitbouw en de incubatie van spin-offs en start-ups.